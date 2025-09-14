Інвестиції у брендові сумки — чому це насправді вигідно

Сумка Hermès Birkin. Фото: Instagram

Вкладатись в акції на біржі вже не модно, час витрачати гроші на брендові сумки. Експерти зазначають, що це буде справді вигідною інвестицією, яка не "прогорить".

Про це пише UNN.

Реклама

Читайте також:

В які брендові сумки вигідно інвестувати

Hermès Birkin

У 2025 році саме така сумка у версії Sellier показала понад 250% утримання вартості. Фактично, якби ви купували акцію за 10 доларів, через рік вона вже коштувала б 35, тож такий приріст експерти оцінюють досить позитивно. Час точно грає на руку власницям Hermès Birkin.

Hermès Kelly

Ще одна красуня, в яку варто інвестувати Hermès Kelly. Вона стрімко набрала популярність та стала культовою. Модниці вишикувались в чергу за нею на роки вперед. Торік середнє утримання вартості такої моделі сягало 150%, а перепродували її на 20-40 тисяч доларів дорожче.

Сумка Hermès Kelly. Фото: Instagram

Goyard Plumet

Не відстає від лідерів й Goyard Plumet. У 2024 році середнє утримання вартості всього бренду сягнуло 104%. При цьому невеличка сумка-клатч Plumet показала приріст у +139%. Експерти порівнюють її з біткоїном у далекому 2013-му: всі її недооцінюють, але вона вже впевнено пише власну історію.

Chanel Classic Flap

Крім того, не менш вигідно інвестувати в Chanel Classic Flap. Це культова сумка, яка впевнено демонструє статус та жіночність. Минулого року середнє утримання сумок Chanel становило близько 92%. Однак є моделі, які на рівні з Hermès тримають ціну, наприклад, Single Flap у нейтральних кольорах.

Сумка Chanel. Фото: Instagram

The Row Margaux

Не менш вигідний варіант для модної інвестиції — The Row Margaux. Лише за кілька сезонів ця сумка стала мега популярною та зараз на вторинному ринку її перепродують на 41% вище ритейлу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сумки будуть модними цієї осені — підкреслять образ.

Також ми розповідали про те, які сумки стали антитрендовими. Краще забути про ці моделі.