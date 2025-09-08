Видео
Трендовая сумка slouchy 2025-2026 — модный фаворит сезона

Трендовая сумка slouchy 2025-2026 — модный фаворит сезона

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 09:19
Сумка slouchy, что будет модной в сезоне 2025/2026 — как выбрать и с чем носить
Сумка slouchy. Фото: Freepik

Последние несколько сезонов мода уверенно движется в сторону комфорта и мягкости и сезон осень-зима 2025/2026 лишь закрепляет эту тенденцию. Снова на пике популярности сумки, которые можно мять, сжимать и носить как угодно. Мягкие шоперы, тоуты и клатчи из кожи или замши возвращают нас в стиль нулевых, но уже в более изысканном, современном варианте. Их носят не по правилам: перекидывают через плечо, держат в руке, зажимают под мышкой или даже бросают в багажник авто без боязни, что они потеряют форму.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Сумка, которую носят мировые модницы

Английское слово slouchy переводится как "расслабленный" или "небрежный" и это лучше всего описывает новый "городской шик". Главная форма сезона — макси. Крупные, пластичные модели уже стали любимчиками streetstyle-икон и звезд первой величины. Acne Studios, Stella McCartney и Fendi представили объемные клатчи, которые напоминают смятую подушку или мягкий плед — их хочется носить даже вместо шарфа в холодный день.

Сумки, що отримали нове життя
Stella McCartney. Фото: Vogue

У Balenciaga, Calvin Klein Collection и Tory Burch привычные шоперы и тоуты получили новую жизнь — они стали мягче, с плавными линиями, будто стекающими в руках. Giorgio Armani и Gabriela Hearst выбрали замшу и цвета природы: глубокий шоколад, теплый карамельный, насыщенный терракотовый.

Легендарні сумки, що будуть мати попит в 2026
Fendi. Фото: Vogue

Среди настоящих фаворитов сезона — легендарная Mamma Baguette от Fendi, которая не теряет актуальности с начала 2000-х, современная Voyou от Givenchy с небрежной застежкой и сдержанная Bindle от The Row, которая покоряет минималистов. И хотя эти модели давно попали в список must-have модных инсайдеров, сегодня все больше доступных брендов создают сумки в той же эстетике.

Сумки з особливою естетикою
Chloe. Фото: Vogue

Если ищете сумку, которая сделает образ особенным, то стоит обратить внимание именно на slouchy-модели. Они легко сочетаются с объемными пальто, трикотажными платьями, костюмами oversize и даже спортивными куртками. А главное то, что они не просто про моду, а про свободу: вам не придется переживать, правильно ли вы ее держите, не помяли ли форму — именно в этом и заключается ее шарм.

Ранее мы писали об особенности сумки Gucci Jackie 1961 года, о которой мечтают все.

Также мы сообщали, какая сумка из нулевых неожиданно вернулась в моду.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
