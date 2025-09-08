Відео
Трендова сумка slouchy 2025-2026 — модний фаворит сезону

Дата публікації: 8 вересня 2025 09:19
Сумка slouchy, що буде модною в сезоні 2025/2026 — як обрати й з чим носити
Сумка slouchy. Фото: Freepik

Останні кілька сезонів мода впевнено рухається у бік комфорту та м’якості і сезон осінь-зима 2025/2026 лише закріплює цю тенденцію. Знову на піку популярності сумки, які можна м’яти, стискати й носити будь-як. М’які шопери, тоути та клатчі зі шкіри чи замші повертають нас у стиль нульових, але вже у більш вишуканому, сучасному варіанті. Їх носять не за правилами: перекидають через плече, тримають у руці, затискають під пахвою чи навіть кидають у багажник авто без остраху, що вони втратять форму.

Про це пише Vogue.

Сумка, яку носять світові модниці

Англійське слово slouchy перекладається як "розслаблений" або "недбалий" і це найкраще описує новий "міський шик". Головна форма сезону — максі. Великі, пластичні моделі вже стали улюбленцями streetstyle-ікон і зірок першої величини. Acne Studios, Stella McCartney та Fendi представили об’ємні клатчі, які нагадують зім’яту подушку або м’який плед — їх хочеться носити навіть замість шарфа в холодний день. 

Сумки, що отримали нове життя
Stella McCartney. Фото: Vogue

У Balenciaga, Calvin Klein Collection і Tory Burch звичні шопери та тоути отримали нове життя — вони стали м’якшими, з плавними лініями, що ніби стікають у руках. Giorgio Armani та Gabriela Hearst обрали замшу та кольори природи: глибокий шоколад, теплий карамельний, насичений теракотовий.

Легендарні сумки, що будуть мати попит в 2026
Fendi. Фото: Vogue

Серед справжніх фаворитів сезону — легендарна Mamma Baguette від Fendi, яка не втрачає актуальності з початку 2000-х, сучасна Voyou від Givenchy з недбалою застібкою та стримана Bindle від The Row, яка підкорює мінімалістів. І хоча ці моделі давно потрапили до списку must-have модних інсайдерів, сьогодні дедалі більше доступних брендів створюють сумки в тій самій естетиці.

Сумки з особливою естетикою
Chloe. Фото: Vogue

Якщо шукаєте сумку, яка зробить будь-який образ особливим, то варто звернути увагу саме на slouchy-моделі. Вони легко поєднуються з об’ємними пальтами, трикотажними сукнями, костюмами oversize та навіть спортивними куртками. А головне те, що вони не просто про моду, а про свободу: вам не доведеться переживати, чи правильно ви її тримаєте, чи не пом’яли форму — саме в цьому і полягає її шарм.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
