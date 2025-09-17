Елегантні сумки осені та зими 2025 — найбільш бажані модницями

Сумки, які будуть актуальні восени та зимою 2025 року
Здається, що ще тільки вчора ми вибирали літні бікіні й легкі шопери, але час летить швидше, ніж нам хочеться. Саме в цей період сумка стає не просто аксесуаром, а головною частиною образу, яка може зробити навіть найпростіший лук особливим.
У Vogue назвали моделі сумок, що варті уваги.
Від легендарного повернення Spy Bag від Fendi до нової утилітарної улюблениці від Miu Miu — ці три сумки стануть головними героями модної осені та зими 2025/2026.
Які сумки стануть справжньою знахідкою сезону
Pocket Bag від Miu Miu
Pocket Bag вперше з’явилася ще у колекції весна-літо 2023 і відразу привернула увагу завдяки своєму утилітарному дизайну. Багато кишень, чіткі лінії, практичність і водночас стильність — ця сумка створена для жінки, яка хоче мати все під рукою, але не готова жертвувати естетикою.
Express Bag від Louis Vuitton
Мінімалізм у найкращому сенсі цього слова. Модель з колекції осінь-зима 2025/2026 має елегантний і водночас дуже зручний вигляд. Express Bag — це та сама сумка, яка супроводжуватиме вас і на діловій зустрічі, і на вечері з друзями, і навіть на вечірці. Чіткі пропорції, якісні матеріали і дизайн без зайвого — вона ідеально впишеться у будь-який гардероб.
Spy Bag від Fendi
На початку 2000-х ця сумка була мрією кожної it-girl. І зараз вона повернулася, але цього разу ще більш виразна. У новій колекції Fendi зробили ставку на пухнасту фактуру, яка додає моделі свіжості й характеру.
Spy Bag доводить, що ностальгія не просто повертається, а перетворюється на тренд, здатний знову підкорити світ.
