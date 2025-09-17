Элегантные сумки осени и зимы 2025 — самые желанные модницами

Девушка со стильной сумкой. Фото: freepik.com

Кажется, что еще только вчера мы выбирали летние бикини и легкие шоперы, но время летит быстрее, чем нам хочется. Именно в этот период сумка становится не просто аксессуаром, а главной частью образа, которая может сделать даже самый простой лук особенным.

В Vogue назвали модели сумок, которые достойны внимания.

От легендарного возвращения Spy Bag от Fendi до новой утилитарной любимицы от Miu Miu — эти три сумки станут главными героями модной осени и зимы 2025/2026.

Какие сумки станут настоящей находкой сезона

Pocket Bag от Miu Miu

Pocket Bag впервые появилась еще в коллекции весна-лето 2023 и сразу привлекла внимание благодаря своему утилитарному дизайну. Много карманов, четкие линии, практичность и одновременно стильность — эта сумка создана для женщины, которая хочет иметь все под рукой, но не готова жертвовать эстетикой.

Miu Miu весна-лето 2023. Фото: Vogue

Express Bag от Louis Vuitton

Минимализм в лучшем смысле этого слова. Модель из коллекции осень-зима 2025/2026 выглядит элегантно и в то же время очень удобно. Express Bag — это та самая сумка, которая будет сопровождать вас и на деловой встрече, и на ужине с друзьями, и даже на вечеринке. Четкие пропорции, качественные материалы и дизайн без лишнего — она идеально впишется в любой гардероб.

Louis Vuitton осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Spy Bag от Fendi

В начале 2000-х эта сумка была мечтой каждой it-girl. И сейчас она вернулась, но на этот раз еще более выразительная. В новой коллекции Fendi сделали ставку на пушистую фактуру, которая добавляет модели свежести и характера.

Fendi осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Spy Bag доказывает, что ностальгия не просто возвращается, а превращается в тренд, способный снова покорить мир.

