Главная Fashion Самый модный аксессуар осени-2025 — почему все выбирают замшу

Самый модный аксессуар осени-2025 — почему все выбирают замшу

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 09:19
Лучшая инвестиция осени — замшевая сумка в вашем гардеробе
Замшевая сумка с бахромой. Фото из Instagram

Когда речь заходит об аксессуарах, всегда хочется иметь что-то, что будет оставаться актуальным независимо от капризов моды. Замшевые сумки именно такие — они имеют в себе ретро-шарм и одновременно легко вписываются в современные образы. Этой осенью именно замша станет акцентом, который делает любой look совершенным.

Новини.LIVE расскажет подробнее, почему именно замша достойна внимания в этом сезоне.

Читайте также:

Какие сумки актуальны почти всегда

Выбор огромен: от мягких сумок в стиле бохо с бахромой и теплыми песчаными оттенками — до более строгих моделей в насыщенных шоколадных, винных или карамельных тонах. Особенность замши в том, что даже легкие потертости — это именно та деталь, которая придает вещи характер.

Замшеві сумки на піку популярності
Замшевые сумки в трендовом цвете. Фото из Instagram

Еще недавно замшевые аксессуары ассоциировались с богемным духом 70-х — легкие платья и мягкие сумки теплых оттенков. Но сейчас акцент смещается: в 2025 году замша предстает в более утонченном виде. Это четкие силуэты, глубокая палитра и минимум чрезмерных деталей.

Ця сумка вдала інвестиція цього сезону
Девушка с сумкой. Фото из Instagram

Несмотря на свою прихотливость в уходе, замша всегда выглядит благородно. Ее текстура мягко отражает свет, а цвета кажутся более глубокими и объемными. Именно поэтому такая сумка легко сделает стильным даже самый простой образ — от джинсов и свитера до классического пальто.

Итак, замшевой сумке стоит найти место в вашем гардеробе. Это та инвестиция, которая не теряет актуальности и добавляет стиля независимо от трендов.

Ранее мы писали о том, какие еще сумки не стоит пропустить в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие сумки уже покинули тренды в 2025 году.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
