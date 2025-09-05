Відео
Головна Fashion Наймодніший аксесуар осені-2025 — чому всі обирають замшу

Наймодніший аксесуар осені-2025 — чому всі обирають замшу

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 09:19
Найкраща інвестиція осені — замшева сумка у вашому гардеробі
Замшева сумка з бахромою. Фото з Instagram

Коли мова заходить про аксесуари, завжди хочеться мати щось, що залишатиметься актуальним незалежно від примх моди. Замшеві сумки саме такі — вони мають у собі ретро-шарм і водночас легко вписуються в сучасні образи. Цієї осені саме замша стане акцентом, який робить будь-який look довершеним.

Новини.LIVE розповість детальніше, чому саме замша варта уваги цього сезону.

Читайте також:

Які сумки актуальні майже завжди

Вибір величезний: від м’яких сумок у стилі бохо з торочками й теплими піщаними відтінками — до більш строгих моделей у насичених шоколадних, винних чи карамельних тонах. Особливість замші в тому, що навіть легкі потертості — це саме та деталь, що додає речі характеру.

Замшеві сумки на піку популярності
Замшеві сумки в трендовому кольорі. Фото з Instagram

Ще донедавна замшеві аксесуари асоціювалися з богемним духом 70-х — легкі сукні й м’які сумки теплих відтінків. Але зараз акцент зміщується: у 2025 році замша постає в більш витонченому вигляді. Це чіткі силуети, глибока палітра й мінімум надмірних деталей.

Ця сумка вдала інвестиція цього сезону
Дівчина з сумкою. Фото з Instagram

Попри свою примхливість у догляді, замша завжди має благородний вигляд. Її текстура м’яко відбиває світло, а кольори здаються глибшими та об’ємнішими. Саме тому така сумка легко зробить стильним навіть найпростіший образ — від джинсів і светра до класичного пальта.

Отже, замшевій сумці варто знайти місце у вашому гардеробі. Це та інвестиція, яка не втрачає актуальності й додає стилю незалежно від трендів.

Раніше ми писали про те, які ще сумки не варто пропустити цього сезону.

Також ми повідомляли, які сумки вже покинули тренди у 2025 році.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
