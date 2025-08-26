Стильные брюки осени-2025 — тренды, которые стоит попробовать

Штаны. Фото: Freepik

Осень 2025 года официально станет сезоном самых разнообразных брюк — от элегантных классических моделей до смелых вариаций, которые еще недавно казались диковинкой для подиумов. Если вы думаете об обновлении гардероба, самое время присмотреться к этим трендам.

Самые трендовые брюки осеннего сезона

Широкие брюки

Брюки-палаццо возвращаются в моду как универсальный фасон, подходящий любой фигуре. Благодаря свободному крою они маскируют недостатки и одновременно добавляют образу расслабленной элегантности. Идеальный вариант и для офиса, и для вечернего выхода.

Широкие брюки. Фото из Instagram

Шелковые брюки

Атлас и шелк выходят за пределы вечерней моды. В 2025-м они становятся уместными даже в дневных луках. В нейтральных оттенках такие брюки легко комбинируются с жакетами или простыми футболками, придавая образу шарма.

Шелковые брюки. Фото из Instagram

Брюки на низкой талии

Тренд из нулевых продолжает свою жизнь. Заниженная посадка возвращает ощущение свободы и легкости. Их носят с кроп-топами, спортивными майками и даже объемными рубашками — для контраста.

Брюки на низкой талии. Фото из Instagram

Кожаные брюки

Когда-то списанные в антитренды, сегодня они снова на пике. Особенно актуальны экокожаные модели — они добавляют образу остроты и выглядят свежо как в монохроме, так и в сочетании с мягкими текстурами.

Кожаные брюки. Фото из Instagram

Брюки-клеш

Расклешенные модели снова завоевывают сердца дизайнеров. Они выглядят женственно и визуально удлиняют ноги, так что это настоящая база, которая спасет вас в любом модном сезоне.

Брюки-клеш. Фото из Instagram

Этой осенью не стоит бояться экспериментов, ведь брюки перестали быть лишь "фоном" образа — они становятся его главной звездой.

