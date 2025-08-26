Видео
Главная Fashion От шелка до кожи — трендовые брюки сезона осень-2025

От шелка до кожи — трендовые брюки сезона осень-2025

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:06
Стильные брюки осени-2025 — тренды, которые стоит попробовать
Штаны. Фото: Freepik

Осень 2025 года официально станет сезоном самых разнообразных брюк — от элегантных классических моделей до смелых вариаций, которые еще недавно казались диковинкой для подиумов. Если вы думаете об обновлении гардероба, самое время присмотреться к этим трендам.

Новини.LIVE расскажет, каким именно.

Самые трендовые брюки осеннего сезона

Широкие брюки

Брюки-палаццо возвращаются в моду как универсальный фасон, подходящий любой фигуре. Благодаря свободному крою они маскируют недостатки и одновременно добавляют образу расслабленной элегантности. Идеальный вариант и для офиса, и для вечернего выхода.

Широкі штани продовжують підкорювати тренди
Широкие брюки. Фото из Instagram

Шелковые брюки

Атлас и шелк выходят за пределы вечерней моды. В 2025-м они становятся уместными даже в дневных луках. В нейтральных оттенках такие брюки легко комбинируются с жакетами или простыми футболками, придавая образу шарма.

Шовкові штани мають елегантний вигляд цього сезону
Шелковые брюки. Фото из Instagram

Брюки на низкой талии

Тренд из нулевых продолжает свою жизнь. Заниженная посадка возвращает ощущение свободы и легкости. Их носят с кроп-топами, спортивными майками и даже объемными рубашками — для контраста.

На цю осінь обирайте штани на низькій талії
Брюки на низкой талии. Фото из Instagram

Кожаные брюки

Когда-то списанные в антитренды, сегодня они снова на пике. Особенно актуальны экокожаные модели — они добавляют образу остроты и выглядят свежо как в монохроме, так и в сочетании с мягкими текстурами.

Шкіряні штани мають завжди свіжий вигляд
Кожаные брюки. Фото из Instagram

Брюки-клеш

Расклешенные модели снова завоевывают сердца дизайнеров. Они выглядят женственно и визуально удлиняют ноги, так что это настоящая база, которая спасет вас в любом модном сезоне.

Про ці штани усі тільки і говорять останні роки
Брюки-клеш. Фото из Instagram

Этой осенью не стоит бояться экспериментов, ведь брюки перестали быть лишь "фоном" образа — они становятся его главной звездой.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
