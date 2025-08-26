Стильні штани осені-2025 — тренди, які варто спробувати

Від шовку до шкіри — трендові штани сезону осінь-2025
Осінь 2025 року офіційно стане сезоном найрізноманітніших штанів — від елегантних класичних моделей до сміливих варіацій, які ще недавно здавалися дивиною для подіумів. Якщо ви думаєте про оновлення гардероба, саме час придивитися до цих трендів.
Новини.LIVE розповість, яких саме.
Найбільш трендові штани осіннього сезону
Широкі штани
Штани-палаццо повертаються в моду як універсальний фасон, що пасує будь-якій фігурі. Завдяки вільному крою вони маскують недоліки та водночас додають образу розслабленої елегантності. Ідеальний варіант і для офісу, і для вечірнього виходу.
Шовкові штани
Атлас і шовк виходять за межі вечірньої моди. У 2025-му вони стають доречними навіть у денних луках. У нейтральних відтінках такі штани легко комбінуються з жакетами чи простими футболками, надаючи образу шарму.
Штани на низькій талії
Тренд із нульових продовжує своє життя. Занижена посадка повертає відчуття свободи й легкості. Їх носять із кроп-топами, спортивними майками та навіть об’ємними сорочками — для контрасту.
Шкіряні штани
Колись списані в антитренди, сьогодні вони знову на піку. Особливо актуальні екошкіряні моделі — вони додають образу гостроти й мають свіжий вигляд як у монохромі, так і в поєднанні з м’якими текстурами.
Штани-кльош
Розкльошені моделі знову завойовують серця дизайнерів. Вони мають жіночний вигляд й візуально подовжують ноги, тож це справжня база, яка врятує вас у будь-якому модному сезоні.
Цієї осені точно не варто боятися експериментів, адже штани перестали бути лише "фоном" образу — вони стають його головною зіркою.
