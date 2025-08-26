Стильні штани осені-2025 — тренди, які варто спробувати

Штани. Фото: Freepik

Осінь 2025 року офіційно стане сезоном найрізноманітніших штанів — від елегантних класичних моделей до сміливих варіацій, які ще недавно здавалися дивиною для подіумів. Якщо ви думаєте про оновлення гардероба, саме час придивитися до цих трендів.

Найбільш трендові штани осіннього сезону

Широкі штани

Штани-палаццо повертаються в моду як універсальний фасон, що пасує будь-якій фігурі. Завдяки вільному крою вони маскують недоліки та водночас додають образу розслабленої елегантності. Ідеальний варіант і для офісу, і для вечірнього виходу.

Широкі штани. Фото з Instagram

Шовкові штани

Атлас і шовк виходять за межі вечірньої моди. У 2025-му вони стають доречними навіть у денних луках. У нейтральних відтінках такі штани легко комбінуються з жакетами чи простими футболками, надаючи образу шарму.

Шовкові штани. Фото з Instagram

Штани на низькій талії

Тренд із нульових продовжує своє життя. Занижена посадка повертає відчуття свободи й легкості. Їх носять із кроп-топами, спортивними майками та навіть об’ємними сорочками — для контрасту.

Штани на низькій талії. Фото з Instagram

Шкіряні штани

Колись списані в антитренди, сьогодні вони знову на піку. Особливо актуальні екошкіряні моделі — вони додають образу гостроти й мають свіжий вигляд як у монохромі, так і в поєднанні з м’якими текстурами.

Шкіряні штани. Фото з Instagram

Штани-кльош

Розкльошені моделі знову завойовують серця дизайнерів. Вони мають жіночний вигляд й візуально подовжують ноги, тож це справжня база, яка врятує вас у будь-якому модному сезоні.

Штани-кльош. Фото з Instagram

Цієї осені точно не варто боятися експериментів, адже штани перестали бути лише "фоном" образу — вони стають його головною зіркою.

