В чем разница между свитером и кофтой — все очень просто

Дата публикации 31 августа 2025 13:01
Свитер и кофта — в чем разница между этими вещами
Девушка в свитере. Фото: Instagram

Многие считают свитер и кофту одинаковыми вещами в гардеробе. Однако на самом деле это совершенно разная одежда. Стилисты объяснили, в чем именно заключается различие.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему свитер и кофта — это разные вещи

Свитер — это один из основных элементов осеннего гардероба. Многие путают его с кофтой, но у них есть главное отличие. Классический свитер не имеет застежек. Его особенность — высокий трикотажный воротник, облегающий шею.

В чому різниця між светром та кофтою
Девушка в свитере. Фото: Instagram

Свитер надевают через голову. Однако также есть и варианты с заниженным воротником, например, V-образным вырезом. Они могут быть выполнены как из шерсти, так из трикотажа. На рукавах, как правило, есть манжеты, чтобы свитер плотно прилегал к запястью.

В чому різниця між светром та кофтою
Светлый свитер. Фото: Instagram

А вот кофта обязательно имеет застежку по всей длине. Это могут быть как пуговицы, так и завязки или молния. Такая одежда чаще всего бывает шерстяная или трикотажная.

В чому різниця між светром та кофтою
Серая кофта на молнии. Фото: Instagram

Кофта универсальнее свитера, ее можно использовать как самостоятельный элемент гардероба или же накидывать поверх топа или футболки. Кофта идеально подойдет на разные сезоны, ведь в более теплую погоду ее можно просто снять, а в ветреный вечер такая одежда станет настоящим спасителем.

В чому різниця між светром та кофтою
Кофта на пуговицах. Фото: Instagram

Свитер и кофта — это действительно разные элементы гардероба, которые многие путают. Однако они оба идеально подойдут на осень и станут базой для разных образов.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
