Свитер и кофта — в чем разница между этими вещами

Многие считают свитер и кофту одинаковыми вещами в гардеробе. Однако на самом деле это совершенно разная одежда. Стилисты объяснили, в чем именно заключается различие.

Почему свитер и кофта — это разные вещи

Свитер — это один из основных элементов осеннего гардероба. Многие путают его с кофтой, но у них есть главное отличие. Классический свитер не имеет застежек. Его особенность — высокий трикотажный воротник, облегающий шею.

Свитер надевают через голову. Однако также есть и варианты с заниженным воротником, например, V-образным вырезом. Они могут быть выполнены как из шерсти, так из трикотажа. На рукавах, как правило, есть манжеты, чтобы свитер плотно прилегал к запястью.

А вот кофта обязательно имеет застежку по всей длине. Это могут быть как пуговицы, так и завязки или молния. Такая одежда чаще всего бывает шерстяная или трикотажная.

Кофта универсальнее свитера, ее можно использовать как самостоятельный элемент гардероба или же накидывать поверх топа или футболки. Кофта идеально подойдет на разные сезоны, ведь в более теплую погоду ее можно просто снять, а в ветреный вечер такая одежда станет настоящим спасителем.

Свитер и кофта — это действительно разные элементы гардероба, которые многие путают. Однако они оба идеально подойдут на осень и станут базой для разных образов.

Также мы рассказывали о том, какие вещи понадобятся в начале осени. Это должно быть в каждом гардеробе.