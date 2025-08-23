Трендові светри осені 2025 — топ стильних образів з ними

Рожевий светр oversize. Фото: Instagram

В осінньому гардеробі светр є чи не найголовнішим одягом. Це як біла футболка влітку — незамінна універсальна річ, яка підійде під будь-який образ: класичний, романтичний чи діловий. Цього сезону на піку популярності будуть кілька цікавих моделей.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Образи з трендовими осінніми светрами

Оверсайз та багатошаровість

Цієї осені в моді будуть об'ємні светри. Образи з ними — розслаблені та по-особливому комфортні. Таку модель можна поєднувати з джинсами чи класичними штанами. Для цікавішого луку спробуйте стилізувати оверсайз светр з легкою спідницею міді довжини, акцентними кедами та масивною сумкою. Це допоможе створити контраст об'ємів.

Образ зі светром та спідницею. Фото: Instagram

Коміри та акценти

Не менш трендовими будуть светри з великими комірами та на застібці. Такі деталі зроблять образ цікавішим. Крім того, зверніть увагу на кофти з вишивкою, об'ємними ґудзиками чи тороками. Вони будуть на піку популярності. Стилізувати такий светр можна, наприклад, з джинсами вільного крою, майкою та лоферами. Стильно та комфортно.

Образ зі светром та джинсами. Фото: Instagram

Асиметрія

Популярними восени 2025 року будуть й светри з нерівними лініями чи подовженою спиною. Такий простий прийом одразу додасть родзинки в образ й зробить його стильнішим. Поєднувати асиметричний светр можна з джинсами чи іншими штанами. Крім того, спробуйте стилізувати його з мініспідницею та високими чоботами. Такий образ має жіночний й елегантний вигляд.

Образ зі асиметричним светром. Фото: Instagram

В цьому сезоні популярними будуть нейтральні відтінки: сірий, молочний, чи бежевий. При цьому, матимуть стильний вигляд й моделі з акцентами яскравих кольорів. Звичайно, не вийдуть з моди білий та чорні кольори — ідеально для класичних образів.

Поєднувати светр восени можна з будь-чим: штанами, спідницями чи сукнями. Багатошаровість зробить образ ще трендовішим та цікавішим. По-особливому красиво светр поєднуватиметься з шовковими або мереживними сукнями та спідницями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який піджак стане універсальною річчю на осінь.

Також ми розповідали про те, які джинси будуть трендовими восени 2025 — у стилі 90-х.