Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Осінні образи з трендовими светрами — що буде в моді

Осінні образи з трендовими светрами — що буде в моді

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 10:39
Трендові светри осені 2025 — топ стильних образів з ними
Рожевий светр oversize. Фото: Instagram

В осінньому гардеробі светр є чи не найголовнішим одягом. Це як біла футболка влітку — незамінна універсальна річ, яка підійде під будь-який образ: класичний, романтичний чи діловий. Цього сезону на піку популярності будуть кілька цікавих моделей.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Образи з трендовими осінніми светрами

Оверсайз та багатошаровість

Цієї осені в моді будуть об'ємні светри. Образи з ними — розслаблені та по-особливому комфортні. Таку модель можна поєднувати з джинсами чи класичними штанами. Для цікавішого луку спробуйте стилізувати оверсайз светр з легкою спідницею міді довжини, акцентними кедами та масивною сумкою. Це допоможе створити контраст об'ємів.

Стильний образ зі светром на осінь
Образ зі светром та спідницею. Фото: Instagram

Коміри та акценти

Не менш трендовими будуть светри з великими комірами та на застібці. Такі деталі зроблять образ цікавішим. Крім того, зверніть увагу на кофти з вишивкою, об'ємними ґудзиками чи тороками. Вони будуть на піку популярності. Стилізувати такий светр можна, наприклад, з джинсами вільного крою, майкою та лоферами. Стильно та комфортно.

Стильний образ зі светром на осінь
Образ зі светром та джинсами. Фото: Instagram

Асиметрія

Популярними восени 2025 року будуть й светри з нерівними лініями чи подовженою спиною. Такий простий прийом одразу додасть родзинки в образ й зробить його стильнішим. Поєднувати асиметричний светр можна з джинсами чи іншими штанами. Крім того, спробуйте стилізувати його з мініспідницею та високими чоботами. Такий образ має жіночний й елегантний вигляд.

Стильний образ зі светром на осінь
Образ зі асиметричним светром. Фото: Instagram

В цьому сезоні популярними будуть нейтральні відтінки: сірий, молочний, чи бежевий. При цьому, матимуть стильний вигляд й моделі з акцентами яскравих кольорів. Звичайно, не вийдуть з моди білий та чорні кольори — ідеально для класичних образів.

Поєднувати светр восени можна з будь-чим: штанами, спідницями чи сукнями. Багатошаровість зробить образ ще трендовішим та цікавішим. По-особливому красиво светр поєднуватиметься з шовковими або мереживними сукнями та спідницями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який піджак стане універсальною річчю на осінь.

Також ми розповідали про те, які джинси будуть трендовими восени 2025 — у стилі 90-х.

мода осінь тренди образ светр
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації