Трендовые свитера осени 2025 — топ стильных образов с ними

В осеннем гардеробе свитер является едва ли не самой главной одеждой. Это как белая футболка летом — незаменимая универсальная вещь, которая подойдет под любой образ: классический, романтический или деловой. В этом сезоне на пике популярности будут несколько интересных моделей.

Образы с трендовыми осенними свитерами

Оверсайз и многослойность

Этой осенью в моде будут объемные свитера. Образы с ними — расслабленные и по-особенному комфортные. Такую модель можно сочетать с джинсами или классическими брюками. Для более интересного лука попробуйте стилизовать оверсайз свитер с легкой юбкой миди длины, акцентными кедами и массивной сумкой. Это поможет создать контраст объемов.

Образ со свитером и юбкой. Фото: Instagram

Воротники и акценты

Не менее трендовыми будут свитера с большими воротниками и на застежке. Такие детали сделают образ более интересным. Кроме того, обратите внимание на кофты с вышивкой, объемными пуговицами или бахромой. Они будут на пике популярности. Стилизовать такой свитер можно, например, с джинсами свободного кроя, майкой и лоферами. Стильно и комфортно.

Образ со свитером и джинсами. Фото: Instagram

Асимметрия

Популярными осенью 2025 года будут и свитера с неровными линиями или удлиненной спиной. Такой простой прием сразу добавит изюминку в образ и сделает его более стильным. Сочетать асимметричный свитер можно с джинсами или другими брюками. Кроме того, попробуйте стилизовать его с мини-юбкой и высокими сапогами. Такой образ выглядит женственно и элегантно.

Образ с асимметричным свитером. Фото: Instagram

В этом сезоне популярными будут нейтральные оттенки: серый, молочный, или бежевый. При этом, будут стильно выглядеть и модели с акцентами ярких цветов. Конечно, не выйдут из моды белый и черные цвета — идеально для классических образов.

Сочетать свитер осенью можно с чем угодно: брюками, юбками или платьями. Многослойность сделает образ еще более трендовым и интересным. По-особенному красиво свитер будет сочетаться с шелковыми или кружевными платьями и юбками.

