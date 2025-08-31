Відео
Головна Fashion В чому різниця між светром та кофтою — все дуже просто

В чому різниця між светром та кофтою — все дуже просто

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 13:01
Светр та кофта — в чому різниця між цими речами
Дівчина у светрі. Фото: Instagram

Багато хто вважає светр та кофту однаковими речами в гардеробі. Однак насправді це абсолютно різний одяг. Стилісти пояснили, в чому саме полягає відмінність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чому светр та кофта — це різні речі

Светр — це один з основних елементів осіннього гардероба. Багато хто плутає його з кофтою, але в них є головна відмінність. Класичний светр не має застібок. Його особливість — високий трикотажний комір, що облягає шию.

В чому різниця між светром та кофтою
Дівчина у светрі. Фото: Instagram

Светр одягають через голову. Однак також є й варіанти з заниженим коміром, наприклад, V-подібним вирізом. Вони можуть бути виконані як з вовни, так з трикотажу. На рукавах, зазвичай, є манжети, аби светр щільно прилягав до зап'ястя.

В чому різниця між светром та кофтою
Світлий светр. Фото: Instagram

А от кофта обов'язково має застібку по всій довжині. Це можуть бути як ґудзики, так й зав'язки чи блискавка. Такий одяг найчастіше буває вовняний чи трикотажний.

В чому різниця між светром та кофтою
Сіра кофта на блискавці. Фото: Instagram

Кофта універсальніша за светр. Її можна використовувати як самостійний елемент гардероба або ж накидати поверх топу чи футболки. Кофта ідеально підійде на різні сезони, адже в теплішу погоду її можна просто зняти, а у вітряний вечір такий одяг стане справжнім рятівником.

В чому різниця між светром та кофтою
Кофта на ґудзиках. Фото: Instagram

Светр та кофта — це справді різні елементи гардероба, які багато хто плутає. Однак вони обоє ідеально підійдуть на осінь та стануть базою для різних образів.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
