Небанальные ароматы — духи, которые не пахнут как у всех

Осень всегда приносит особое настроение, поэтому сейчас идеальное время сменить парфюм и выбрать такой, который подчеркнет вашу индивидуальность и поднимет настроение.

В Styler предлагают небанальные варианты, которых вы точно не встретите на каждом шагу.

Духи, которые заслуживают внимания

Black Tie Celine

Это унисекс-парфюм для уверенных в себе женщин, которые ценят свободу. Аромат не новый — он появился еще в 2019 году, но его классические ноты ириса, кедра, мха, мускуса и ванили до сих пор завораживают. Он строгий, но в то же время теплый — как хороший вечерний костюм, который сидит идеально.

Black Tie Celine. Фото из Instagram

Delphinus от Creed

Новинка 2024 года, уже завоевавшая поклонников в мире парфюмерии. Аромат унисекс: верхние ноты — ирис, сердце — ладан, база — ваниль. Перчинка черного и розового перца добавляет ему динамичности и немного шика. Для тех, кто любит аромат с характером.

Balenciaga Paris 10 Avenue George V L'Essence

Здесь все о свежести и чистоте: акцент на листьях фиалки, обрамленных зелеными и немного металлическими нотами. Аромат вибрирует, меняется на коже, идеально подходит для осенней элегантности и легкого авантюрного настроения.

Oud Saphir Atelier Cologne

Парфюм для женщин и мужчин, которые любят кожаные и древесные аккорды. Верхние ноты — бергамот, розовый перец и амбретта; сердце — кожа, береза, жасмин; база — дерево фгар, береза, ваниль. На коже запах мягкий и сладковатый, будто теплый кашемир, который хочется ощущать целый день.

Oud Saphir Atelier Cologne. Фото из Instagram

Nobile 1942 Estroverso

Благородное сочетание цитрусовых, фужерных аккордов и древесной теплоты. Аромат гармонично сочетает нежность и силу, делая образ эффектным и неповторимым.

Etat Libre d'Orange Rien

Для тех, кто не боится выделяться. Шипрово-древесный унисекс-парфюм, ломающий правила и добавляющий характера. В его составе — альдегиды, кожа, янтарь, пачули, мох, ладан, роза, стиракс, лабданум, тмин и черный перец.

Serge Lutens Jeux de Peau

Восточный древесный аромат, напоминающий уютную французскую пекарню: подрумяненный хлеб, абрикосовое варенье, молоко, аромат деревянной мебели. Теплый, спокойный и невероятно оригинальный — как теплый плед в прохладный осенний вечер.

