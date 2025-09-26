Видео
Уникальные ароматы для женщин, которые хотят выделяться

Уникальные ароматы для женщин, которые хотят выделяться

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 11:20
Небанальные ароматы — духи, которые не пахнут как у всех
Девушка держит в руках духи. Фото: freepik.com

Осень всегда приносит особое настроение, поэтому сейчас идеальное время сменить парфюм и выбрать такой, который подчеркнет вашу индивидуальность и поднимет настроение.

В Styler предлагают небанальные варианты, которых вы точно не встретите на каждом шагу.

Читайте также:

Духи, которые заслуживают внимания

Black Tie Celine

Это унисекс-парфюм для уверенных в себе женщин, которые ценят свободу. Аромат не новый — он появился еще в 2019 году, но его классические ноты ириса, кедра, мха, мускуса и ванили до сих пор завораживают. Он строгий, но в то же время теплый — как хороший вечерний костюм, который сидит идеально.

Парфум для впевнених в собі жінок
Black Tie Celine. Фото из Instagram

Delphinus от Creed

Новинка 2024 года, уже завоевавшая поклонников в мире парфюмерии. Аромат унисекс: верхние ноты — ирис, сердце — ладан, база — ваниль. Перчинка черного и розового перца добавляет ему динамичности и немного шика. Для тех, кто любит аромат с характером.

Balenciaga Paris 10 Avenue George V L'Essence

Здесь все о свежести и чистоте: акцент на листьях фиалки, обрамленных зелеными и немного металлическими нотами. Аромат вибрирует, меняется на коже, идеально подходит для осенней элегантности и легкого авантюрного настроения.

Oud Saphir Atelier Cologne

Парфюм для женщин и мужчин, которые любят кожаные и древесные аккорды. Верхние ноты — бергамот, розовый перец и амбретта; сердце — кожа, береза, жасмин; база — дерево фгар, береза, ваниль. На коже запах мягкий и сладковатый, будто теплый кашемир, который хочется ощущать целый день.

Парфум для жінок і чоловіків, які хочуть мати особливий аромат
Oud Saphir Atelier Cologne. Фото из Instagram

Nobile 1942 Estroverso

Благородное сочетание цитрусовых, фужерных аккордов и древесной теплоты. Аромат гармонично сочетает нежность и силу, делая образ эффектным и неповторимым.

Etat Libre d'Orange Rien

Для тех, кто не боится выделяться. Шипрово-древесный унисекс-парфюм, ломающий правила и добавляющий характера. В его составе — альдегиды, кожа, янтарь, пачули, мох, ладан, роза, стиракс, лабданум, тмин и черный перец.

Serge Lutens Jeux de Peau

Восточный древесный аромат, напоминающий уютную французскую пекарню: подрумяненный хлеб, абрикосовое варенье, молоко, аромат деревянной мебели. Теплый, спокойный и невероятно оригинальный — как теплый плед в прохладный осенний вечер.

Ранее мы писали о том, какие духи предпочитают хитрые и коварные женщины.

Также мы сообщали, какие духи лучше всего держатся на теле.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
