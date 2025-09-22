Видео
Тренды парфюмерии 2025-2026 — ароматы, которые покорят мир

Тренды парфюмерии 2025-2026 — ароматы, которые покорят мир

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 18:25
Парфюмерия будущего — главные тенденции 2025-2026 годов
Парфюмерия. Фото: freepik.com

Мир ароматов никогда не стоит на месте. То, что еще вчера казалось экзотикой, сегодня становится маст-хэвом в парфюмерных коллекциях. На международной выставке Esxence в Милане парфюмеры показали будущее индустрии и оно оказалось ярким, неожиданным и немного дерзким.

По этому поводу высказался парфюмер и парфюмерный эксперт Даниил Прибыльский для Cosmopolitan Украина.

Новые ароматы 2025-2026 — главные открытия и хиты сезона

Среди главных открытий: фисташка вместо миндаля, возвращение на пьедестал уда (того самого, дымного и животного дерева, которое одни обожают, а другие не могут терпеть), а еще — гурманика в новом прочтении и стремительное развитие формата экстрактов.

Глобальный тренд №1 — гурманские духи

В 90-х гурманские духи подарили нам сладкие дуэты ванили и карамели. Сегодня же эта история становится намного сложнее. В новых релизах можно уловить ощущения от настоящих десертов:

  • хрустящая корочка свежей выпечки;
  • нежность муссов;
  • кремовость мороженого;
  • маслянистость ореховых паст.

Среди ярких примеров — Golden Pistachio от Sensatio Paris: сладкий фисташковый крем в шоколадной оболочке с ромовым оттенком. Valentino Born in Roma Extradose напоминает черносмородиновую пастилу с алкогольной остротой, а Devotion Eau De Parfum Intense от Dolce&Gabbana — ореховый кекс с лимонным кремом.

Нові тенденції в парфумах, про які варто знати
Флакон с духами. Фото: freepik.com

К тому же в тренде фруктовая гурманика: банан, манго, маракуйя и гуава становятся новыми любимчиками парфюмеров. Например, Hakuna Matata от 27 87 играет на ноте банановой жвачки из 2000-х.

Глобальный тренд №2 — уд возвращается

Когда-то уд считался самым противоречивым ингредиентом — его либо любили до безумия, либо избегали. Но в 2025-м он возвращается, еще и в неожиданных комбинациях. Теперь его сочетают с фруктами, создавая яркий контраст:

  • Born to Stand Out Black Guava — гуавовая жвачка с оттенком кожаного уда;
  • Maison Crivelli Oud Marakuja — взрыв сочной маракуйи на фоне дымного дерева;
  • Montale Oud Sapparot — свежий ананас с ванильно-копченым акцентом.
Парфуми, що підкорять усіх в 2026 році
Парфюм на розовом фоне. Фото: freepik.com

Глобальный тренд №3  эра экстрактов

Еще несколько лет назад экстракты оставались нишевой роскошью, а сегодня становятся новым стандартом. Kilian уже выпустил новые экстракт-версии хитов: Black Phantom, Good Girl Gone Bad, Angels' Share.

Глобальный тренд №4  ароматная экотерапия

На фоне бурных гурманских экспериментов и ярких уда-ароматов параллельно растет спрос на "тихие" композиции. Это парфюмерия для душевного баланса — ароматы влажного леса, корней, земли, мха.

Например, Velvet Iris от Essential Parfums, созданный Домиником Ропионом, пахнет так, будто вы только что вышли из леса после дождя: земля, ирис, замша и пудра.

Ранее мы писали о том, какие духи предпочитают коварные женщины, любящие быть в центре внимания.

Также мы сообщали, какие ароматы хорошо держатся на теле и точно не исчезнут через часы.

мода духи тренды духи стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
