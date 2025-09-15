Утонченные ароматы для женщин после 40 — элегантность в каждой ноте

Лучшие духи после 40 — утонченные ароматы для женщин
После 40 лет женщина по-особенному расцветает — появляется уверенность, спокойствие и понимание собственной ценности. И именно парфюм становится той "изюминкой", которая способна подчеркнуть зрелость и элегантность.
В РБК-Україна собрали подборку ароматов, которые созданы для женщин, умеющих быть собой.
Какие духи выбрать после 40 лет
Chanel Coco Mademoiselle Coco Mademoiselle
Этот парфюм — вечная классика. Он открывается свежими цитрусовыми аккордами апельсина, которые постепенно сменяются утонченным сочетанием розы и жасмина. Завершает композицию глубокая база из пачули, мускуса и ветивера.
Coco Mademoiselle — это аромат современной женщины, которая легко балансирует между рабочими встречами и вечерними событиями. Легкий, но в то же время глубокий, он подходит почти на любой случай.
Baccarat Rouge 540
Парфюм, который стал символом статуса и роскоши. В первых нотах ощущается шафран и жасмин, которые переплетаются с теплой амброй и древесными оттенками. Это аромат, который оставляет шлейф и невозможно спутать с другим. Baccarat Rouge 540 выбирают женщины, которые привыкли выделяться и всегда привлекать внимание.
Tom Ford Black Orchid
Черная орхидея от Тома Форда — это соблазн во флаконе. Парфюм начинается с трюфеля, черного перца и иланг-иланга, в сердце звучит экзотическая черная орхидея, а в базе — шоколад, ваниль и пачули.
Этот аромат создан для вечера: ресторан, свидание или важное событие. Он яркий, чувственный и бескомпромиссный.
For Her Eau de Toilette — Narciso Rodriguez
Аромат, который любят женщины во всем мире. Он построен на мускусе, цветочных и древесных аккордах. В нем есть и нежность, и страсть — именно та противоречивость, которая делает его уникальным. Идеальный вариант для тех, кто ценит гармонию и сдержанную элегантность.
Shalimar Guerlain
Легенда в мире парфюмерии. Созданный еще в XX веке, Shalimar до сих пор остается символом чувственности и любви. Это теплый амброво-восточный аромат с тонким оттенком ванили, бергамота и ладана. Его история не менее захватывающая: вдохновением стал роман падишаха Шах-Джахана и его жены Мумтаз-Махал, ради которой он возвел Тадж-Махал. Поэтому Shalimar — это всегда о страсти и любви.
