Культовый аромат Baccarat Rouge 540 — какие духи его заменят в 2026 году

Каждый год в мире красоты появляется аромат, о котором говорят все. В 2025-м эту роль снова взял на себя легендарный Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian. Его шлейф можно узнать из тысячи — сладкий, насыщенный и невероятно стойкий. Но если хочется попробовать что-то другое, но похожее по настроению, то для вас есть специальная подборка парфюмов, которые могут стать достойной альтернативой "Бакаре".

Такой полезной подборкой поделилось издание Who What Wear.

Jo Malone — Wood Sage & Sea Salt

Этот аромат словно глоток морского воздуха. Он сочетает свежесть грейпфрута и шалфея с легкими солоноватыми нотами моря. Идеальный вариант для тех, кто любит чистые и естественные запахи.

Jo Malone — Wood Sage & Sea Sal. Фото: brocard

Henry Rose — Last Light

Нежный и женственный парфюм, открывающийся сочным персиком и бергамотом. Со временем раскрывается жасмином и древесными нотами, оставляя теплый шлейф с мускусом и пачули. Он одновременно легкий и соблазнительный.

Dossier — Ambery Saffron

Вдохновение "Бакарой" здесь очевидно: шафран, жасмин, кедр и амбра создают богатый, насыщенный аккорд. Если хочется аналог по более приятной цене — этот вариант самое то.

Dossier — Ambery Saffron. Фото из Instagram

DedCool — Fragrance 04

Смелое сочетание черного перца, инжира и цитрусовых нот делает аромат ярким и современным. Завершают его сандал и ладан — звучит глубоко и нестандартно.

Boy Smells — Flor de la Virgen

Аромат, играющий контрастами: сладкий мед и помело переплетаются с жасмином и плющом, а финальный аккорд из мускуса и амброксана добавляет магнетизма.

