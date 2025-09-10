Культовый аромат Baccarat Rouge 540 — какие духи его заменят в 2026 году

Ароматы, которые могут заменить культовый Baccarat Rouge 540
Каждый год в мире красоты появляется аромат, о котором говорят все. В 2025-м эту роль снова взял на себя легендарный Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian. Его шлейф можно узнать из тысячи — сладкий, насыщенный и невероятно стойкий. Но если хочется попробовать что-то другое, но похожее по настроению, то для вас есть специальная подборка парфюмов, которые могут стать достойной альтернативой "Бакаре".
Такой полезной подборкой поделилось издание Who What Wear.
Трендовые духи, которые могут стать культовыми
Jo Malone — Wood Sage & Sea Salt
Этот аромат словно глоток морского воздуха. Он сочетает свежесть грейпфрута и шалфея с легкими солоноватыми нотами моря. Идеальный вариант для тех, кто любит чистые и естественные запахи.
Henry Rose — Last Light
Нежный и женственный парфюм, открывающийся сочным персиком и бергамотом. Со временем раскрывается жасмином и древесными нотами, оставляя теплый шлейф с мускусом и пачули. Он одновременно легкий и соблазнительный.
Dossier — Ambery Saffron
Вдохновение "Бакарой" здесь очевидно: шафран, жасмин, кедр и амбра создают богатый, насыщенный аккорд. Если хочется аналог по более приятной цене — этот вариант самое то.
DedCool — Fragrance 04
Смелое сочетание черного перца, инжира и цитрусовых нот делает аромат ярким и современным. Завершают его сандал и ладан — звучит глубоко и нестандартно.
Boy Smells — Flor de la Virgen
Аромат, играющий контрастами: сладкий мед и помело переплетаются с жасмином и плющом, а финальный аккорд из мускуса и амброксана добавляет магнетизма.
