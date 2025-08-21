Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Духи, что притягивают в жизнь любовь, удачу и деньги

Духи, что притягивают в жизнь любовь, удачу и деньги

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:18
Ароматы, что открывают двери к счастью и богатству — как талисманы
Девушка наносит духи на тело. Фото: Freepik

В мире ароматов есть ноты, которые будто открывают двери к новым возможностям: кто-то начинает чаще встречать нужных людей, другие чувствуют прилив сил, а жизнь в целом приобретает более яркие оттенки. Говорят, правильно подобранный парфюм может не только подчеркнуть настроение, но и привлечь желаемое — любовь, успех или даже деньги.

Об этом пишет Ukr.media.

Реклама
Читайте также:

Женские ароматы, которые приведут к успеху

Цитрусовые — к деньгам

Ароматы лимона или апельсина ассоциируются с энергией и легкостью. Считается, что они помогают быстрее адаптироваться к новым условиям и будто открывают путь финансовым возможностям. Поэтому если хотите стабильности в кошельке, стоит обратить внимание на духи с цитрусовыми нотами.

Цитрусові аромати заслуговують на аромати
Цитрусовые. Фото: Freepik

Бергамот — к успеху

Этот запах придает уверенности, помогает избавиться от усталости и возвращает мотивацию. Он будто заряжает энергией для новых достижений, помогает быстрее завершать дела и не откладывать важное "на потом".

Жасмин — к любви

Жасмин всегда считали ароматом нежности и женственности. Он смягчает напряженность, убирает негатив и делает общение более теплым. Говорят, жасмин может привлечь внимание и помочь открыться новым чувствам.

Мята — к переменам и деньгам

Запах мяты освежает не только мысли, но и жизнь в целом. Он ассоциируется с легкостью заработка и расширением финансового потока. Если использовать духи с мятой утром перед работой, это может стать символическим шагом к достатку.

Аромат, що буде мати особливий шлейф
Мята. Фото: Freepik

Роза — к исполнению желаний

Роза всегда была символом любви и женской силы. Ее аромат притягивает внимание и одновременно помогает сфокусироваться на собственных желаниях. Считается, что роза поддерживает на пути достижения целей и придает уверенности в их осуществлении.

Таким образом, выбор аромата может стать маленьким ритуалом, который не только подчеркивает индивидуальность, но и помогает привлечь в жизнь именно то, чего вы сейчас больше всего хотите.

Ранее мы писали о том, какой парфюм подойдет настоящим модницам осенью.

Также мы сообщали, какие духи подойдут статусным женщинам.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации