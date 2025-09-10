Відео
Аромати, які можуть замінити культовий Baccarat Rouge 540

Дата публікації: 10 вересня 2025 19:40
Культовий аромат Baccarat Rouge 540 — які парфуми його замінять у 2026 році
Baccarat Rouge 540. Фото з Instagram

Щороку в світі краси з’являється аромат, про який говорять усі. У 2025-му цю роль знову забрав на себе легендарний Baccarat Rouge 540 від Maison Francis Kurkdjian. Його шлейф можна впізнати з тисячі — солодкий, насичений і неймовірно стійкий. Але якщо хочеться спробувати щось інше, проте схоже за настроєм, то для вас є спеціальна підбірка парфумів, які можуть стати гідною альтернативою "Бакарі".

Такою корисною підбіркою поділилось видання Who What Wear.

Jo Malone — Wood Sage & Sea Salt

Цей аромат наче ковток морського повітря. Він поєднує свіжість грейпфрута й шавлії з легкими солонуватими нотами моря. Ідеальний варіант для тих, хто любить чисті й природні запахи.

Ідеальний аромат для тих, хто любить природні запахи
Jo Malone — Wood Sage & Sea Sal. Фото: brocard

Henry Rose — Last Light

Ніжний та жіночний парфум, що відкривається соковитим персиком і бергамотом. Згодом розкривається жасмином та деревними нотами, залишаючи теплий шлейф з мускусом і пачулі. Він водночас легкий і спокусливий.

Dossier — Ambery Saffron

Натхнення "Бакарою" тут очевидне: шафран, жасмин, кедр і амбра створюють багатий, насичений акорд. Якщо хочеться аналог за приємнішою ціною — цей варіант саме те.

Парфум, що має незабутній аромат і шлейф
Dossier Ambery Saffron. Фото з Instagram

DedCool — Fragrance 04

Сміливе поєднання чорного перцю, інжиру та цитрусових нот робить аромат яскравим і сучасним. Завершують його сандал і ладан — звучить глибоко й нестандартно.

Boy Smells — Flor de la Virgen

Аромат, що грає контрастами: солодкий мед і помело переплітаються з жасмином і плющем, а фінальний акорд із мускусу й амброксану додає магнетизму.

Раніше ми писали про те, який аромат найбільше підійде статусним жінкам. 

Також ми повідомляли, які парфуми мають особливий шарм і притягують в життя все найкраще.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
