Главная Fashion Три аромата — выбор женщин, обожающих манипулировать

Три аромата — выбор женщин, обожающих манипулировать

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 19:50
Парфюмы, которые обожают женщины-манипуляторши — почему именно эти ароматы
Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Некоторые духи просто предназначены для женщин, умеющих манипулировать. Они подчеркивают их характер стойким и сильным ароматом. Эти варианты выбирают те, кто не боится привлекать к себе внимание и громко заявлять о своих желаниях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие духи выбирают манипуляторши

Guerlain Shalimar

Этот парфюм подходит только сильным и страстным женщинам, умеющим проявлять характер. Личности, выбирающие его, способны скрывать истинные чувства и скрыто управлять другими людьми. Аромат сочетает сладость восточных нот с насыщенностью цветочных аккордов. Парфюм раскрывается бодрящими нотами бергамота, искрящихся цитрусов и нежного кедра. После этого ощущаются аккорды нежной розы и утонченного жасмина. Это стойкий аромат, который заполняет все вокруг.

Чим пахнуть парфуми Guerlain Shalimar
Парфюм Guerlain Shalimar. Фото: Instagram

Chloe Eau De Parfum Intense

Этот аромат можно смело назвать королевским. Его выбирают женщины, которые не боятся громко заявлять о себе. Chloe Eau De Parfum Intense сочетает женскую утонченность и тонкое чувство стиля. Основу составляют цветочные аккорды розы, а остроты добавляют ноты красного перца. Этот парфюм предназначен для женщин, которые ценят элегантность и женственность.

Kenzo Jungle L'Elephant

Аккорды этого парфюма подходят только смелым женщинам. Его выбирают манипуляторши, которые не боятся того, что о них подумают другие. Этот аромат относится к группе восточных, пряных запахов. Его уникальность заключается в сочетании сочного мандарина и душистой гвоздики. Терпкости добавляет кардамон и игривое манго.

Напомним, ранее мы писали о том, какой аромат выбирают смелые женщины. Он поражает стойким шлейфом.

Также мы рассказывали о лучших женских ароматах на осень. Они обладают особым шармом.

духи духи красота аромат запах
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
