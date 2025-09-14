Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Головна Fashion Три аромати — вибір жінок, що обожнюють маніпулювати

Три аромати — вибір жінок, що обожнюють маніпулювати

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 19:50
Парфуми, які обожнюють жінки-маніпуляторки — чому саме ці аромати
Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Деякі парфуми просто призначені для жінок, що вміють маніпулювати. Вони підкреслюють їхній характер стійким та сильним ароматом. Ці варіанти обирають ті, хто не боїться привертати до себе увагу та голосно заявляти про власні бажання.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які парфуми обирають маніпуляторки

Guerlain Shalimar

Цей парфум підходить лише сильним та пристрасним жінкам, що вміють проявляти характер. Особистості, що обирають його, здатні приховувати справжні почуття та приховано керувати іншими людьми. Аромат поєднує солодкість східних нот із насиченістю квіткових акордів. Парфум розкривається бадьорими нотами бергамоту, іскристих цитрусів та ніжного кедра. Після цього відчуваються акорди ніжної троянди та витонченого жасмину. Це стійкий аромат, який заповнює все навкруги.

Чим пахнуть парфуми Guerlain Shalimar
Парфум Guerlain Shalimar. Фото: Instagram

Chloe Eau De Parfum Intense

Цей аромат можна сміливо назвати королівським. Його обирають жінки, які не бояться голосно заявляти про себе. Chloe Eau De Parfum Intense поєднує жіночу витонченість та тонке відчуття стилю. Основу складають квіткові акорди троянди, а гостроти додають ноти червоного перцю. Ці парфуми призначені для жінок, які цінують елегантність і жіночність.

Kenzo Jungle L'Elephant

Акорди цього парфуму підходять лише сміливим жінкам. Його обирають маніпуляторки, які не бояться того, що про них подумають інші. Цей аромат належить до групи східних, пряних запахів. Його унікальність полягає в поєднанні соковитого мандарина та запашної гвоздики. Терпкості додає кардамон та грайливе манго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який аромат обирають сміливі жінки. Він вражає стійким шлейфом.

Також ми розповідали про найкращі жіночі аромати на осінь. Вони мають особливий шарм.

духи парфуми краса аромат запах
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації