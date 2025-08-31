Відео
Головна Fashion Парфуми з осіннім вайбом — найкращі аромати для жінок

Парфуми з осіннім вайбом — найкращі аромати для жінок

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 19:40
Найкращі осінні аромати для жінок — відразу закохають у себе
Парфуми Santal Basmati Affinessence, що підійдуть на осінь. Фото: Instagram

Осінні парфуми кардинально відрізняються від літніх. Хочеться, аби вони були загадковими, глибокими й мали приємний довгий шлейф. Є чотири аромати, які ніби були створені спеціально для холодної пори року.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі парфуми на осінь

Majaina Sin від The Different Company

Цей аромат сповнений яскравих відчуттів та теплих спогадів. Він точно буде вирізнятися на фоні інших своєю унікальністю й багатогранністю. Поєднання кленового сиропу, цитрусів та м'якої ванілі нагадують справжній осінній вайб. Тепла додає деревина, а імбир розбавляє все крапелькою гостроти. Ця композиція дає відчуття гармонії та спокою.

Чим пахнуть парфуми Majaina Sin від The Different Company
Парфуми Majaina Sin від The Different Company. Фото: Instagram

Santal Basmati Affinessence

Цей парфум створений для сміливих і впевнених у собі жінок. Квітково-деревний мускусний аромат поєднує в собі ноти сандалу, рису басматі, кашмерану, ірису та пачулі. Цей парфум підкреслить вашу індивідуальність — вишуканий, чуттєвий та загадковий.

Sunny Side Up Juliette Has A Gun

Цей деревно-мускусний квітковий аромат також чудово підійде на осінь. Він ніби огортає теплом. Композиція розкривається нотами млосного жасмину, амірису та ванілі. Серце аромату — корінь ірису й солодощі кокосового молока та сандала. Цей парфум підійде тим, хто має витончений смак та хоче надовго залишатися в пам'яті інших.

Чим пахнуть парфуми Sunny Side Up Juliette Has A Gun
Парфуми Sunny Side Up Juliette Has A Gun. Фото: Instagram

Comme des Garcons Black Pepper 

Цей чарівно теплий та таємничий парфум ідеально пасуватиме на осінь. Він поєднує натуральні тони шкіри та деревини, акценти спецій та чорного перцю. Це не легкий парфум, який лише трохи додасть витонченості, а насичений, зухвалий та пристрасний запах.

Ці парфуми — п'янкі та загадкові, ідеально підійдуть на осінь. До того ж вони мають приємний шлейф, який триматиметься довго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які бюджетні парфуми нічим не поступаються люксу. Це доступна альтернатива дорогим ароматам.

Також ми розповідали про те, які парфуми більше не в моді. Краще про них забути.

духи осінь парфуми аромат запах
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
