Лучшие осенние ароматы для женщин — сразу влюбят в себя

Осенние духи кардинально отличаются от летних. Хочется, чтобы они были загадочными, глубокими и имели приятный длинный шлейф. Есть четыре аромата, которые будто были созданы специально для холодного времени года.

Лучшие духи на осень

Majaina Sin от The Different Company

Этот аромат полон ярких ощущений и теплых воспоминаний. Он точно будет выделяться на фоне других своей уникальностью и многогранностью. Сочетание кленового сиропа, цитрусов и мягкой ванили напоминают настоящий осенний вайб. Тепла добавляет древесина, а имбирь разбавляет все капелькой остроты. Эта композиция дает ощущение гармонии и спокойствия.

Santal Basmati Affinessence

Этот парфюм создан для смелых и уверенных в себе женщин. Цветочно-древесный мускусный аромат сочетает в себе ноты сандала, риса басмати, кашмерана, ириса и пачули. Этот парфюм подчеркнет вашу индивидуальность — изысканный, чувственный и загадочный.

Sunny Side Up Juliette Has A Gun

Этот древесно-мускусный цветочный аромат также прекрасно подойдет на осень. Он будто окутывает теплом. Композиция раскрывается нотами томного жасмина, амириса и ванили. Сердце аромата — корень ириса и сладость кокосового молока и сандала. Этот парфюм подойдет тем, кто обладает утонченным вкусом и хочет надолго оставаться в памяти других.

Comme des Garcons Black Pepper

Этот волшебно теплый и таинственный парфюм идеально подойдет на осень. Он сочетает натуральные тона кожи и древесины, акценты специй и черного перца. Это не легкий парфюм, который лишь немного добавит утонченности, а насыщенный, дерзкий и страстный запах.

Эти духи — пьянящие и загадочные, идеально подойдут на осень. К тому же они имеют приятный шлейф, который будет держаться долго.

