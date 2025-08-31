Видео
Главная Fashion Духи с осенним вайбом — лучшие ароматы для женщин

Духи с осенним вайбом — лучшие ароматы для женщин

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 19:40
Лучшие осенние ароматы для женщин — сразу влюбят в себя
Парфюм Santal Basmati Affinessence, который подойдет на осень. Фото: Instagram

Осенние духи кардинально отличаются от летних. Хочется, чтобы они были загадочными, глубокими и имели приятный длинный шлейф. Есть четыре аромата, которые будто были созданы специально для холодного времени года.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие духи на осень

Majaina Sin от The Different Company

Этот аромат полон ярких ощущений и теплых воспоминаний. Он точно будет выделяться на фоне других своей уникальностью и многогранностью. Сочетание кленового сиропа, цитрусов и мягкой ванили напоминают настоящий осенний вайб. Тепла добавляет древесина, а имбирь разбавляет все капелькой остроты. Эта композиция дает ощущение гармонии и спокойствия.

Чим пахнуть парфуми Majaina Sin від The Different Company
Духи Majaina Sin от The Different Company. Фото: Instagram

Santal Basmati Affinessence

Этот парфюм создан для смелых и уверенных в себе женщин. Цветочно-древесный мускусный аромат сочетает в себе ноты сандала, риса басмати, кашмерана, ириса и пачули. Этот парфюм подчеркнет вашу индивидуальность — изысканный, чувственный и загадочный.

Sunny Side Up Juliette Has A Gun

Этот древесно-мускусный цветочный аромат также прекрасно подойдет на осень. Он будто окутывает теплом. Композиция раскрывается нотами томного жасмина, амириса и ванили. Сердце аромата — корень ириса и сладость кокосового молока и сандала. Этот парфюм подойдет тем, кто обладает утонченным вкусом и хочет надолго оставаться в памяти других.

Чим пахнуть парфуми Sunny Side Up Juliette Has A Gun
Духи Sunny Side Up Juliette Has A Gun. Фото: Instagram

Comme des Garcons Black Pepper

Этот волшебно теплый и таинственный парфюм идеально подойдет на осень. Он сочетает натуральные тона кожи и древесины, акценты специй и черного перца. Это не легкий парфюм, который лишь немного добавит утонченности, а насыщенный, дерзкий и страстный запах.

Эти духи — пьянящие и загадочные, идеально подойдут на осень. К тому же они имеют приятный шлейф, который будет держаться долго.

Напомним, ранее мы писали о том, какие бюджетные духи ничем не уступают люксу. Это доступная альтернатива дорогим ароматам.

Также мы рассказывали о том, какие духи больше не в моде. Лучше о них забыть.

Ульяна Вербицкая - Редактор
