Дата публікації: 23 серпня 2025 13:04
Які парфуми більше не в тренді — говорять про несмак
Парфуми Montale. Фото: Instagram

Мода на аромати, як й на одяг, постійно змінюється. Якщо раніше від деяких парфумів красуні просто шаленіли та чули їх скрізь — на вулиці, в ресторані, на роботі чи в кав'ярні, то зараз вони вважаються справжнім несмаком та стали антитрендовими.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які парфуми більше не в моді

Baccarat Rouge 540

Цей аромат з самого початку був найбільш спірним. Думки людей фактично розділились навпіл — одні його обожнювали, а інші ненавиділи. В будь-якому випадку, нейтрально до цього аромату ставитись просто неможливо. Попри двозначну славу ці парфуми довго були в топах, однак наразі вони вважаються справжнім атнитрендом. Можливо, вся справа у "важкій" композиції. Аромат дуже стійкий та шлейфовий. Тут поєднані ноти жасмину, шафрану, дерев'яного бурштину, сірої амбри та білого кедра.

Чим пахнуть парфуми Baccarat Rouge 540
Baccarat Rouge 540. Фото: Instagram

Ganymede Marc-Antoine Barrois

Цей аромат довго був улюбленцем модниць та отримав від багатьох схвальну оцінку. Він іскристий, свіжий та яскравий. Однак зараз цей парфум перетворився на "гидке каченя" у сфері парфумерії. Хоча й ноти його доволі приємні: італійський мандарин, шафран, фіалка, китайський османтус та безсмертник. Це нагадує поєднання замші з морськими, металевими та цитрусовими мотивами. Можливо, така складна композиція й вибила Ganymede зі списку трендових ароматів.

Чим пахнуть парфуми Ganymede Marc-Antoine Barrois
Ganymede Marc-Antoine Barrois. Фото: Instagram

Intense Cafe Montale

Парфуми Montale вже стали класикою. Версія Intense Cafe була популярною довгий час, але зараз втратила актуальність. Композиція парфуму побудована навколо яскравої ноти свіжозвареної кави, що доповнюється акордами троянди, ванілі та білого мускусу. Звучить цей аромат сильно та пристрасно й має виражений східний відтінок, що для багатьох стало занадто тягучим та складним мотивом.

Чим пахнуть парфуми Intense Cafe Montale
Intense Cafe Montale. Фото: Instagram

Зараз ці аромати стали антитрендовими, але не спішіть прощатись з ними. Можливо, за кілька сезонів світ краси знову із захватом заговорить про них.

Нагадаємо, раніше ми писали про улюблений аромат Даші Квіткової. Його може дозволити собі кожна.

Також ми розповідали про те, який аромат обрати тим, хто хоче пахнути дорого. Цей парфум додає статусності.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
