Главная Fashion Вы точно слышали об этих ароматах — три антитрендовых парфюма

Вы точно слышали об этих ароматах — три антитрендовых парфюма

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 13:04
Какие духи больше не в тренде — говорят о безвкусице
Парфюм Montale. Фото: Instagram

Мода на ароматы, как и на одежду, постоянно меняется. Если раньше от некоторых духов красавицы просто сходили с ума и слышали их везде — на улице, в ресторане, на работе или в кафе, то сейчас они считаются настоящей безвкусицей и стали антитрендовыми.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие духи больше не в моде

Baccarat Rouge 540

Этот аромат с самого начала был самым спорным. Мнения людей фактически разделились пополам — одни его обожали, а другие ненавидели. В любом случае, нейтрально к этому аромату относиться просто невозможно. Несмотря на двусмысленную славу эти духи долго были в топах, однако сейчас они считаются настоящим атнитрендом. Возможно, все дело в "тяжелой" композиции. Аромат очень стойкий и шлейфовый. Здесь сочетаются ноты жасмина, шафрана, деревянного янтаря, серой амбры и белого кедра.

Чим пахнуть парфуми Baccarat Rouge 540
Baccarat Rouge 540. Фото: Instagram

Ganymede Marc-Antoine Barrois

Этот аромат долгое время был любимцем модниц и получил от многих одобрительную оценку. Он искрящийся, свежий и яркий. Однако сейчас этот парфюм превратился в "гадкого утенка" в сфере парфюмерии. Хотя и ноты его довольно приятные: итальянский мандарин, шафран, фиалка, китайский османтус и бессмертник. Это напоминает сочетание замши с морскими, металлическими и цитрусовыми мотивами. Возможно, такая сложная композиция и выбила Ganymede из списка трендовых ароматов.

Чим пахнуть парфуми Ganymede Marc-Antoine Barrois
Ganymede Marc-Antoine Barrois. Фото: Instagram

Intense Cafe Montale

Парфюмы Montale уже стали классикой. Версия Intense Cafe была популярной долгое время, но сейчас потеряла актуальность. Композиция парфюма построена вокруг яркой ноты свежесваренного кофе, дополняемой аккордами розы, ванили и белого мускуса. Звучит этот аромат сильно и страстно и имеет выраженный восточный оттенок, что для многих стало слишком тягучим и сложным мотивом.

Чим пахнуть парфуми Intense Cafe Montale
Intense Cafe Montale Фото: Instagram

Сейчас эти ароматы стали антитрендовыми, но не спешите прощаться с ними. Возможно, через несколько сезонов мир красоты снова с восторгом заговорит о них.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
