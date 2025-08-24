Кращий парфум усіх часів — був незаслужено забутий

Справжній шедевр серед парфумів — про нього мало хто знає
Деякі парфуми просто зводять з розуму. Вони заворожують ароматом та підкреслюють характер, стаючи ідеальним доповненням образу. Серед решти фаворитів модниць є один аромат, про який мало хто говорить, але він є справжнім шедевром.
Кращий аромат усіх часів
Справжньою легендою серед парфумів є Guerlain Shalimar Eau De Parfum. Це пряний східний аромат для жінок, який створив ще у 1925 році Жак Герлен. Shalimar у перекладі з санскриту означає "храм кохання". І справді ці парфуми передають сильні почуття.
Аромат відкривається свіжим сяйвом цитрусових в поєднанні з нотами бергамоту, лимону та мандарина. У серці парфуму — ірис, пачулі, ветивер, жасмин та троянда. Базу аромату складає сандалове дерево, мускус та ваніль.
Багатьом цей аромат нагадує приглушений "димний" відтінок. Експерти кажуть, що це пов'язано з використанням ладану й бальзамічних нот у композиції. Однак такі ноти звучать не нав'язливо, а солодко й загадково, завдяки ванілі та бобам тонка.
Цей аромат має східний чутливий мотив. Shalimar — про інтимність, таємничість та чарівність. Він підійде сміливим красуням, які не бояться про себе заявити, адже буде притягувати до вас усі погляди. Цей парфум пахне не так, як інші, й додає вишуканості, елегантності та загадковості образу.
