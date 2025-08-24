Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Справжній шедевр серед парфумів — про нього мало хто знає

Справжній шедевр серед парфумів — про нього мало хто знає

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 19:55
Кращий парфум усіх часів — був незаслужено забутий
Парфум Shalimar Eau de Parfum. Фото: Instagram

Деякі парфуми просто зводять з розуму. Вони заворожують ароматом та підкреслюють характер, стаючи ідеальним доповненням образу. Серед решти фаворитів модниць є один аромат, про який мало хто говорить, але він є справжнім шедевром.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Кращий аромат усіх часів

Справжньою легендою серед парфумів є Guerlain Shalimar Eau De Parfum. Це пряний східний аромат для жінок, який створив ще у 1925 році Жак Герлен. Shalimar у перекладі з санскриту означає "храм кохання". І справді ці парфуми передають сильні почуття.

Кращий аромат усіх часів
Культовий аромат Guerlain Shalimar Eau De Parfum. Фото: Instagram

Аромат відкривається свіжим сяйвом цитрусових в поєднанні з нотами бергамоту, лимону та мандарина. У серці парфуму — ірис, пачулі, ветивер, жасмин та троянда. Базу аромату складає сандалове дерево, мускус та ваніль.

Багатьом цей аромат нагадує приглушений "димний" відтінок. Експерти кажуть, що це пов'язано з використанням ладану й бальзамічних нот у композиції. Однак такі ноти звучать не нав'язливо, а солодко й загадково, завдяки ванілі та бобам тонка.

Чим пахнуть парфуми Guerlain Shalimar Eau De Parfum
Аромат Guerlain Shalimar Eau De Parfum. Фото: Instagram

Цей аромат має східний чутливий мотив. Shalimar — про інтимність, таємничість та чарівність. Він підійде сміливим красуням, які не бояться про себе заявити, адже буде притягувати до вас усі погляди. Цей парфум пахне не так, як інші, й додає вишуканості, елегантності та загадковості образу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який парфум буде актуальним цієї осені.

Також ми розповідали про сім парфумів на кожен день, які просто зачаровують.

духи тренди парфуми краса аромат
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації