Лучший парфюм всех времен — был незаслуженно забыт

Некоторые духи просто сводят с ума. Они завораживают ароматом и подчеркивают характер, становясь идеальным дополнением образа. Среди остальных фаворитов модниц есть один аромат, о котором мало кто говорит, но он является настоящим шедевром.

Лучший аромат всех времен

Настоящей легендой среди парфюмов является Guerlain Shalimar Eau De Parfum. Это пряный восточный аромат для женщин, который создал еще в 1925 году Жак Герлен. Shalimar в переводе с санскрита означает "храм любви". И действительно этот парфюм передает сильные чувства.

Аромат открывается свежим сиянием цитрусовых в сочетании с нотами бергамота, лимона и мандарина. В сердце парфюма — ирис, пачули, ветивер, жасмин и роза. Базу аромата составляет сандаловое дерево, мускус и ваниль.

Многим этот аромат напоминает приглушенный "дымный" оттенок. Эксперты говорят, что это связано с использованием ладана и бальзамических нот в композиции. Однако такие ноты звучат не навязчиво, а сладко и загадочно, благодаря ванили и бобам тонка.

Этот аромат имеет восточный чувственный мотив. Shalimar — об интимности, таинственности и очаровании. Он подойдет смелым красавицам, которые не боятся о себе заявить, ведь будет притягивать к вам все взгляды. Этот парфюм пахнет не так, как другие, и добавляет изысканности, элегантности и загадочности образу.

