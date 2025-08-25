Доступні парфуми з ароматом на мільйон — дійсно звучать як люкс

Жінка обирає парфум. Фото: Freepik

Є міф, що розкішні аромати обов’язково коштують цілий статок. Насправді ж сучасна парфумерія доводить протилежне: можна знайти стильні й стійкі парфуми, які звучать дорожче за свою ціну. Вони мають насичений шлейф, гармонійні ноти та створюють настрій не гірше за люксові флакони.

Новини.LIVE на основі даних з Eva.blog відзначив окремі аромати, які допоможуть підкреслити індивідуальність і залишити по собі незабутнє враження.

Трендові парфуми, що мають незабутній шлейф

Calvin Klein Euphoria

Справжня класика, яка не втрачає актуальності. Euphoria — це про чуттєвість і спокусу. Він починається соковитим гранатом, плавно переходить у квіткові ноти орхідеї та лотоса, а далі розкривається теплом амбри й дерева. Аромат насичений і стійкий, залишає яскравий шлейф, який неможливо не помітити. Ідеальний вибір для жінок, що люблять виразні парфуми з характером.

Calvin Klein Euphoria. Фото: brocard

Angel Schlesser Femme Adorable Intense

Версія Intense — це той самий жіночний аромат, тільки більш глибокий і солодкий. Початок делікатний: мигдаль, бергамот і ніжний яблучний цвіт. Потім у центрі розквітають жасмин, іланг-іланг і тубероза, а фінал звучить ваніллю, сандалом і мускусом. Це парфум для тих, хто любить багатогранність: ніжність на старті й густу солодкість у шлейфі.

Angel Schlesser Femme Adorable Intense. Фото: Eva

Jimmy Choo Eau de Parfum

Аромат для справжніх спокусниць. Фруктово-квіткова композиція Jimmy Choo Eau de Parfum дарує баланс свіжості й солодкості. Груша та мандарин додають легкості, орхідея робить його розкішним, а іриска й пачулі створюють глибину. Він залишає помітний, але не нав’язливий шлейф — саме той випадок, коли хочеться ловити на собі захоплені погляди.

Jimmy Choo Eau de Parfum. Фото: brocard

Fabien Marche Black Infinity

Тонкий і чуттєвий аромат, що поєднує в собі фруктові та квіткові ноти з деревною теплотою. Груша й амбретта додають легкого сяйва, троянда та ірис — романтики, а кедр і мускус надають стійкості та глибини.

Fabien Marche Black Infinity. Фото: Eva

Black Infinity ідеально підійде для вечірніх прогулянок і побачень, коли хочеться залишити по собі м’який, але запам’ятовуючийся слід.

