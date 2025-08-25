Відео
Головна Fashion Найкращі бюджетні парфуми, що звучать як люкс

Найкращі бюджетні парфуми, що звучать як люкс

Дата публікації: 25 серпня 2025 13:17
Доступні парфуми з ароматом на мільйон — дійсно звучать як люкс
Жінка обирає парфум. Фото: Freepik

Є міф, що розкішні аромати обов’язково коштують цілий статок. Насправді ж сучасна парфумерія доводить протилежне: можна знайти стильні й стійкі парфуми, які звучать дорожче за свою ціну. Вони мають насичений шлейф, гармонійні ноти та створюють настрій не гірше за люксові флакони.

Новини.LIVE на основі даних з Eva.blog відзначив окремі аромати, які допоможуть підкреслити індивідуальність і залишити по собі незабутнє враження.

Читайте також:

Трендові парфуми, що мають незабутній шлейф

Calvin Klein Euphoria

Справжня класика, яка не втрачає актуальності. Euphoria — це про чуттєвість і спокусу. Він починається соковитим гранатом, плавно переходить у квіткові ноти орхідеї та лотоса, а далі розкривається теплом амбри й дерева. Аромат насичений і стійкий, залишає яскравий шлейф, який неможливо не помітити. Ідеальний вибір для жінок, що люблять виразні парфуми з характером.

Виразні парфуми для характерних жінок
Calvin Klein Euphoria. Фото: brocard

Angel Schlesser Femme Adorable Intense

Версія Intense — це той самий жіночний аромат, тільки більш глибокий і солодкий. Початок делікатний: мигдаль, бергамот і ніжний яблучний цвіт. Потім у центрі розквітають жасмин, іланг-іланг і тубероза, а фінал звучить ваніллю, сандалом і мускусом. Це парфум для тих, хто любить багатогранність: ніжність на старті й густу солодкість у шлейфі.

Парфуми з незабутнім ароматом
Angel Schlesser Femme Adorable Intense. Фото: Eva

Jimmy Choo Eau de Parfum

Аромат для справжніх спокусниць. Фруктово-квіткова композиція Jimmy Choo Eau de Parfum дарує баланс свіжості й солодкості. Груша та мандарин додають легкості, орхідея робить його розкішним, а іриска й пачулі створюють глибину. Він залишає помітний, але не нав’язливий шлейф — саме той випадок, коли хочеться ловити на собі захоплені погляди.

Парфум, з яким будете ловити захопливі погляди
Jimmy Choo Eau de Parfum. Фото: brocard

Fabien Marche Black Infinity

Тонкий і чуттєвий аромат, що поєднує в собі фруктові та квіткові ноти з деревною теплотою. Груша й амбретта додають легкого сяйва, троянда та ірис — романтики, а кедр і мускус надають стійкості та глибини.

Тонкий і чуттєвий аромат, що подарує загадковість жінці
Fabien Marche Black Infinity.  Фото: Eva

Black Infinity ідеально підійде для вечірніх прогулянок і побачень, коли хочеться залишити по собі м’який, але запам’ятовуючийся слід.

Раніше ми писали про те, які аромати стали вже антитрендовими цього року.

Також ми повідомляли про справжній шедевр серед парфумів, який точно вартий уваги.

мода парфуми аромат стиль запах
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
