Лучшие бюджетные духи, что будут звучать как люкс

Лучшие бюджетные духи, что будут звучать как люкс

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 13:17
Доступные духи с ароматом на миллион — действительно звучат как люкс
Женщина выбирает парфюм. Фото: Freepik

Есть миф, что роскошные ароматы обязательно стоят целое состояние. На самом же деле современная парфюмерия доказывает обратное: можно найти стильные и стойкие духи, которые звучат дороже своей цены. Они имеют насыщенный шлейф, гармоничные ноты и создают настроение не хуже люксовых флаконов.

Новини.LIVE на основе данных из Eva.blog отметил отдельные ароматы, которые помогут подчеркнуть индивидуальность и оставить после себя неизгладимое впечатление.

Читайте также:

Трендовые духи, обладающие незабываемым шлейфом

Calvin Klein Euphoria

Настоящая классика, которая не теряет актуальности. Euphoria — это о чувственности и соблазнении. Он начинается сочным гранатом, плавно переходит в цветочные ноты орхидеи и лотоса, а далее раскрывается теплом амбры и дерева. Аромат насыщенный и стойкий, оставляет яркий шлейф, который невозможно не заметить. Идеальный выбор для женщин, любящих выразительные духи с характером.

Виразні парфуми для характерних жінок
Calvin Klein Euphoria. Фото: brocard

Angel Schlesser Femme Adorable Intense

Версия Intense — это тот самый женственный аромат, только более глубокий и сладкий. Начало деликатное: миндаль, бергамот и нежный яблочный цвет. Затем в центре расцветают жасмин, иланг-иланг и тубероза, а финал звучит ванилью, сандалом и мускусом. Это парфюм для тех, кто любит многогранность: нежность на старте и густую сладость в шлейфе.

Парфуми з незабутнім ароматом
Angel Schlesser Femme Adorable Intense. Фото: Eva

Jimmy Choo Eau de Parfum

Аромат для настоящих соблазнительниц. Фруктово-цветочная композиция Jimmy Choo Eau de Parfum дарит баланс свежести и сладости. Груша и мандарин добавляют легкости, орхидея делает его роскошным, а ириска и пачули создают глубину. Он оставляет заметный, но не навязчивый шлейф — именно тот случай, когда хочется ловить на себе восхищенные взгляды.

Парфум, з яким будете ловити захопливі погляди
Jimmy Choo Eau de Parfum. Фото: brocard

Fabien Marche Black Infinity

Тонкий и чувственный аромат, сочетающий в себе фруктовые и цветочные ноты с древесной теплотой. Груша и амбретта добавляют легкого сияния, роза и ирис — романтики, а кедр и мускус придают стойкости и глубины.

Тонкий і чуттєвий аромат, що подарує загадковість жінці
Fabien Marche Black Infinity. Фото: Eva

Black Infinity идеально подойдет для вечерних прогулок и свиданий, когда хочется оставить после себя мягкий, но запоминающийся след.

Ранее мы писали о том, какие ароматы стали уже антитрендовыми в этом году.

Также мы сообщали о настоящем шедевре среди парфюмов, который точно стоит внимания.

Автор:
Юлия Харченко
Автор:
Юлия Харченко
