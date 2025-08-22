Новий аромат Eternal Roots від Белли Хадід — яка його реальна вартість

Белла Хадід вразила своїм новим ароматом Eternal Roots — ціна
Американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід знову дивує світ: її бренд Orebella випустив новий парфум Eternal Roots, і він має кілька дуже незвичних рис.
Аромат від Белли Хадід, який здивує усіх
По-перше, аромат повністю без спирту. Це не просто парфум, а справжній догляд для шкіри. Формула двофазна: перший шар — це олії камелії, мигдалю, оливи, жожоба, ши та навіть екстракт крижаного гриба, які зволожують і живлять. Другий шар — концентрат аромату на основі ефірних олій. Щоб отримати ідеальний мікс, флакон потрібно струснути перед використанням.
По-друге, над Eternal Roots працював відомий парфумер Жером Епінетт. Він зібрав у композиції яскраві цитрусово-фруктові ноти бергамота й лічі, гостроту рожевого перцю, ніжність квітки малини й солодкі відтінки рожевого цукру. У серці звучить замшевий акорд, а завершують аромат папірус, ветівер, пачулі, береза й легкий димний шлейф.
Для самої Белли цей парфум став символом внутрішньої сили та ніжності водночас.
"Я прагнула створити аромат, який нагадує про опору всередині себе. Eternal Roots — це баланс сили та м’якості", — підсумувала Хадід.
Флакони Eternal Roots виконані у яскраво-червоному кольорі й доступні у трьох форматах:
- 10 мл — 35 доларів;
- 50 мл — 72 доларів;
- 100 мл — 100 доларів.
Додамо, що у продажу аромат з’явиться вже 24 серпня.
