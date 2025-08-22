Новий аромат Eternal Roots від Белли Хадід — яка його реальна вартість

Белла Хадід. Фото: Instagram.com/bellahadid

Американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід знову дивує світ: її бренд Orebella випустив новий парфум Eternal Roots, і він має кілька дуже незвичних рис.

Новини.LIVE розповість більше про цей парфум, що має усі шанси стати культовим.

Аромат від Белли Хадід, який здивує усіх

По-перше, аромат повністю без спирту. Це не просто парфум, а справжній догляд для шкіри. Формула двофазна: перший шар — це олії камелії, мигдалю, оливи, жожоба, ши та навіть екстракт крижаного гриба, які зволожують і живлять. Другий шар — концентрат аромату на основі ефірних олій. Щоб отримати ідеальний мікс, флакон потрібно струснути перед використанням.

Хадід показала новий свій парфум. Фото: Instagram.com/bellahadid

По-друге, над Eternal Roots працював відомий парфумер Жером Епінетт. Він зібрав у композиції яскраві цитрусово-фруктові ноти бергамота й лічі, гостроту рожевого перцю, ніжність квітки малини й солодкі відтінки рожевого цукру. У серці звучить замшевий акорд, а завершують аромат папірус, ветівер, пачулі, береза й легкий димний шлейф.

Парфум Eternal Roots. Фото: Instagram.com/bellahadid

Для самої Белли цей парфум став символом внутрішньої сили та ніжності водночас.



"Я прагнула створити аромат, який нагадує про опору всередині себе. Eternal Roots — це баланс сили та м’якості", — підсумувала Хадід.

Флакони Eternal Roots виконані у яскраво-червоному кольорі й доступні у трьох форматах:

10 мл — 35 доларів;

50 мл — 72 доларів;

100 мл — 100 доларів.

Додамо, що у продажу аромат з’явиться вже 24 серпня.

