Белла Хадид поразила своим новым ароматом Eternal Roots — цена

Белла Хадид поразила своим новым ароматом Eternal Roots — цена

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:05
Новый аромат Eternal Roots от Беллы Хадид — какая его реальная стоимость
Белла Хадид. Фото: Instagram.com/bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снова удивляет мир: ее бренд Orebella выпустил новый парфюм Eternal Roots, и он имеет несколько очень необычных черт.

Новини.LIVE расскажет больше об этом парфюме, который имеет все шансы стать культовым.

Читайте также:

Аромат от Беллы Хадид, который удивит всех

Во-первых, аромат полностью без спирта. Это не просто парфюм, а настоящий уход для кожи. Формула двухфазная: первый слой — это масла камелии, миндаля, оливы, жожоба, ши и даже экстракт ледяного гриба, которые увлажняют и питают. Второй слой — концентрат аромата на основе эфирных масел. Чтобы получить идеальный микс, флакон нужно встряхнуть перед использованием.

Белла Хадід представила новий аромат
Хадид показала новый свой парфюм. Фото: Instagram.com/bellahadid

Во-вторых, над Eternal Roots работал известный парфюмер Жером Эпинетт. Он собрал в композиции яркие цитрусово-фруктовые ноты бергамота и личи, остроту розового перца, нежность цветка малины и сладкие оттенки розового сахара. В сердце звучит замшевый аккорд, а завершают аромат папирус, ветивер, пачули, береза и легкий дымный шлейф.

Естетика парфумів від Хадід здивує
Парфюм Eternal Roots. Фото: Instagram.com/bellahadid

Для самой Беллы этот парфюм стал символом внутренней силы и нежности одновременно.

"Я стремилась создать аромат, который напоминает об опоре внутри себя. Eternal Roots — это баланс силы и мягкости", — подытожила Хадид.

Флаконы Eternal Roots выполнены в ярко-красном цвете и доступны в трех форматах:

  • 10 мл — 35 долларов;
  • 50 мл — 72 долларов;
  • 100 мл — 100 долларов.

Добавим, что в продаже аромат появится уже 24 августа.

Ранее мы писали о том, на какие духи стоит обратить внимание статусным женщинам, привыкшим к роскоши.

Также мы сообщали, какие духи привлекут в вашу жизнь все самое лучшее.

