Какой парфюм подойдет смелым женщинам — воплощение страсти и уверенности

Некоторые парфюмы просто созданы для смелых женщин. Они поражают ярким ароматом, не дающим шанса забыть себя. Среди них есть любимец многих — Yves Saint Laurent Libre. Этот парфюм дарит ощущение свободы и раскрывает смелый характер женщины.

Кому подойдет парфюм Yves Saint Laurent Libre

Пахнет смелостью и свободой — так женщины описывают парфюм Yves Saint Laurent Libre. Этот аромат предназначен для тех, кто не боится быть собой. Он подчеркивает уверенность и загадочность своей обладательницы. Этот парфюм заметный и шлейфовый и точно привлечет внимание.

Libre Yves Saint Laurent пахнет цветами, деревом и легкой ноткой меда. В сердце аромата присутствует настоящий афродизиак — жасмин. Он притягивает мужчин и делает запах женщины незабываемым. Этот парфюм несколько сухой и одновременно сладкий, с едва заметными изысканными фруктовыми аккордами. Верхние ноты — лаванда, мандарин, черная смородина и петитгрейн. Далее композиция раскрывается лавандой, цветком апельсина и жасмина. В шлейфе парфюма лежит ваниль, кедр и мускус, что придает ему загадочности и элегантности.

В этом парфюме жасмин разжигает страсть и любовь. Его запах напоминает теплую летнюю ночь у прохладной речной воды, а насыщенный цитрусовый аромат бодрит и придает энергии. Пронзительно-свежий аромат с легкой древесной ноткой поражает уникальностью и шармом. Он действительно подойдет тем, кто не боится быть в центре внимания и громко заявлять о себе.

