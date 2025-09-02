Видео
Тонкие и элегантные — духи, что придают уверенности женщинам

2 сентября 2025
Офисные духи для женщин — ароматы, что работают на ваш имидж
Девушка держит в руках духи. Фото: freepik.com

Выбрать аромат для работы — настоящий квест. Он должен быть ненавязчивым, приятным и одновременно таким, чтобы вам хотелось пользоваться им и после работы: на встрече, прогулке или даже свидании. Главное правило — легкость и баланс.

В Ukr.media выделили пятерку ароматов, которые прекрасно чувствуют себя в офисе и не вызывают недовольства коллег.

Лучшие женские духи для офиса

Chanel Chance Eau Fraîche 

Этот аромат невозможно перепутать ни с чем. Легкие цитрусовые ноты, жасмин и тиковое дерево создают ощущение свежести, как будто вы только что вышли из душа. Он почти невесомый, но в то же время элегантный и уверенный. Именно то, что нужно для рабочей атмосферы.

Елегантний парфум, що не сплутати ні з чим
Chanel Chance Eau Fraîche. Фото: brocard

Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette

Фирменный мускус бренда в сочетании с цветами и янтарем звучит очень деликатно и женственно. Это не кричащий аромат, а скорее об уверенности и спокойствии. Как хорошо подобранный офисный костюм, который всегда выглядит уместно.

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

Аромат моря, соленого бриза и дорогой чистоты. Он освежает и добавляет легкости, как будто вы открыли окно в комнате, где только что сделали генеральную уборку. Очень универсальный вариант — и для офиса, и для выходных.

Yves Saint Laurent Libre

Сладость и пряность в правильных пропорциях. Libre обладает роскошным характером, но при этом не "душный". Благодаря цветочным нотам он звучит стильно и уверенно, поэтому подходит и для рабочих будней, и для вечерних встреч.

Вдалий парфум для впевневних жінок
Yves Saint Laurent Libre. Фото: brocard

Giorgio Armani Si Intense

Теплый, насыщенный и немного соблазнительный аромат. Здесь есть и сладкая ваниль, и янтарь, и пряные оттенки. Он создает ощущение уюта и в то же время делает образ выразительным.

Именно эти ароматы будут нежно сопровождать вас на протяжении дня. Они не перегружают пространство, но оставляют после себя приятный шлейф — идеально для офиса и всех случаев, когда хочется быть уверенной в себе.

Ранее мы писали о том, какие женственные духи стали фаворитом осеннего сезона.

Также мы сообщали, что известный блогер назвала свои любимые духи в прохладную погоду.

