Офісні парфуми для жінок — аромати, що працюють на ваш імідж

Вибрати аромат для роботи — справжній квест. Він має бути ненав’язливим, приємним і водночас таким, щоб вам хотілося користуватися ним і після роботи: на зустрічі, прогулянці чи навіть побаченні. Головне правило — легкість і баланс.

В Ukr.media виділили п’ятірку ароматів, які чудово почуваються в офісі та не викликають невдоволення колег.

Найкращі жіночі парфуми для офісу

Chanel Chance Eau Fraîche

Цей аромат неможливо переплутати ні з чим. Легкі цитрусові ноти, жасмин і тикове дерево створюють відчуття свіжості, наче ви щойно вийшли з душу. Він майже невагомий, але водночас елегантний і впевнений. Саме те, що потрібно для робочої атмосфери.

Chanel Chance Eau Fraîche. Фото: brocard

Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette

Фірмовий мускус бренду у поєднанні з квітами та бурштином звучить дуже делікатно й жіночно. Це не кричущий аромат, а радше про впевненість і спокій. Як добре підібраний офісний костюм, який завжди має доречний вигляд.

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

Аромат моря, солоного бризу й дорогої чистоти. Він освіжає і додає легкості, наче ви відчинили вікно у кімнаті, де щойно зробили генеральне прибирання. Дуже універсальний варіант — і для офісу, і для вихідних.

Yves Saint Laurent Libre

Солодкість і пряність у правильних пропорціях. Libre має розкішний характер, але водночас не "задушливий". Завдяки квітковим нотам він звучить стильно й впевнено, тому підходить і для робочих буднів, і для вечірніх зустрічей.

Yves Saint Laurent Libre. Фото: brocard

Giorgio Armani Si Intense

Теплий, насичений і трохи спокусливий аромат. Тут є і солодка ваніль, і бурштин, і пряні відтінки. Він створює відчуття затишку й водночас робить образ виразним.

Саме ці аромати будуть ніжно супроводжувати вас протягом дня. Вони не перевантажують простір, але залишають після себе приємний шлейф — ідеально для офісу та всіх випадків, коли хочеться бути впевненою в собі.

