Незабутні осінні парфуми — улюблений вибір відомої блогерки

Парфуми. Фото: Freepik

Відома блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк поділилася з підписниками ароматом, який називає своїм улюбленим на прохолодний сезон. Це Black Tie від Celine — унісекс-парфуми, які однаково пасують як жінкам, так і чоловікам.

Про них вона коротко розповіла у своєму Instagram.

Реклама

Читайте також:

Який парфум буде збирати багато компліментів

Олена зізналася, що саме аромат Black Tie від Celine приносить їй найбільше компліментів. Вона зазвичай користується ним восени та взимку, але й у прохолодні літні дні він звучить доречно.

Флакон на 100 мл коштує 330 доларів (понад 13 тисяч гривень), і, за словами блогерки, він вартий кожної копійки.

Black Tie від Celine. Фото з соціальних мереж

Як звучить Black Tie Celine

Композиція збудована навколо ванілі, яка створює теплу і водночас чуттєву атмосферу. До неї додаються кедр і деревний мох, що надають парфумам глибини й благородства. Масло білого орріса — один із найдорожчих парфумерних інгредієнтів — надає аромату пудрової вуалі та делікатної розкоші. Завершують звучання мускусні ноти, які роблять його м’яким, ніжним і водночас привабливим.

Парфуми Мандзюк. Фото: Instagram/elena_mandziuk

Чому цей аромат особливий

Black Tie — це не зухвалий, а вуальний і благородний аромат, який огортає шлейфом розкоші. Він створює відчуття впевненості та загадковості, дозволяє виділитися з натовпу й водночас залишатися елегантною.

"Переважно я ним користуюся восени або взимку. До речі, саме через цей аромат я отримую найбільше компліментів", — зазначила Олена.

І справді, цей аромат звучить так, що залишитися непоміченою з ним практично неможливо.

Раніше ми писали про те, який парфум можна вважати шедевром усіх часів.

Також ми повідомляли про три антитрендові парфуми, що втратили актуальність вже давно.