Незабутні осінні парфуми — улюблений вибір відомої блогерки

Блогерка назвала парфуми, що ідеально пасують до осені
Відома блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк поділилася з підписниками ароматом, який називає своїм улюбленим на прохолодний сезон. Це Black Tie від Celine — унісекс-парфуми, які однаково пасують як жінкам, так і чоловікам.
Про них вона коротко розповіла у своєму Instagram.
Який парфум буде збирати багато компліментів
Олена зізналася, що саме аромат Black Tie від Celine приносить їй найбільше компліментів. Вона зазвичай користується ним восени та взимку, але й у прохолодні літні дні він звучить доречно.
Флакон на 100 мл коштує 330 доларів (понад 13 тисяч гривень), і, за словами блогерки, він вартий кожної копійки.
Як звучить Black Tie Celine
Композиція збудована навколо ванілі, яка створює теплу і водночас чуттєву атмосферу. До неї додаються кедр і деревний мох, що надають парфумам глибини й благородства. Масло білого орріса — один із найдорожчих парфумерних інгредієнтів — надає аромату пудрової вуалі та делікатної розкоші. Завершують звучання мускусні ноти, які роблять його м’яким, ніжним і водночас привабливим.
Чому цей аромат особливий
Black Tie — це не зухвалий, а вуальний і благородний аромат, який огортає шлейфом розкоші. Він створює відчуття впевненості та загадковості, дозволяє виділитися з натовпу й водночас залишатися елегантною.
"Переважно я ним користуюся восени або взимку. До речі, саме через цей аромат я отримую найбільше компліментів", — зазначила Олена.
І справді, цей аромат звучить так, що залишитися непоміченою з ним практично неможливо.
