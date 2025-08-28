Відео
Головна Fashion Блогерка назвала парфуми, що ідеально пасують до осені

Блогерка назвала парфуми, що ідеально пасують до осені

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 19:39
Незабутні осінні парфуми — улюблений вибір відомої блогерки
Парфуми. Фото: Freepik

Відома блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк поділилася з підписниками ароматом, який називає своїм улюбленим на прохолодний сезон. Це Black Tie від Celine — унісекс-парфуми, які однаково пасують як жінкам, так і чоловікам.

Про них вона коротко розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Який парфум буде збирати багато компліментів

Олена зізналася, що саме аромат Black Tie від Celine приносить їй найбільше компліментів. Вона зазвичай користується ним восени та взимку, але й у прохолодні літні дні він звучить доречно.

Флакон на 100 мл коштує 330 доларів (понад 13 тисяч гривень), і, за словами блогерки, він вартий кожної копійки.

Недешевий парфум, але вартий кожної копійки
Black Tie від Celine. Фото з соціальних мереж

Як звучить Black Tie Celine

Композиція збудована навколо ванілі, яка створює теплу і водночас чуттєву атмосферу. До неї додаються кедр і деревний мох, що надають парфумам глибини й благородства. Масло білого орріса — один із найдорожчих парфумерних інгредієнтів — надає аромату пудрової вуалі та делікатної розкоші. Завершують звучання мускусні ноти, які роблять його м’яким, ніжним і водночас привабливим.

Українська блогера показала трендовий парфум
Парфуми Мандзюк. Фото: Instagram/elena_mandziuk

Чому цей аромат особливий

Black Tie — це не зухвалий, а вуальний і благородний аромат, який огортає шлейфом розкоші. Він створює відчуття впевненості та загадковості, дозволяє виділитися з натовпу й водночас залишатися елегантною.

"Переважно я ним користуюся восени або взимку. До речі, саме через цей аромат я отримую найбільше компліментів", — зазначила Олена.

І справді, цей аромат звучить так, що залишитися непоміченою з ним практично неможливо.

Раніше ми писали про те, який парфум можна вважати шедевром усіх часів.

Також ми повідомляли про три антитрендові парфуми, що втратили актуальність вже давно.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
