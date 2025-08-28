Незабываемые осенние духи - любимый выбор известного блогера

Духи. Фото: Freepik

Известная блогер-миллионница, Елена Мандзюк, поделилась с подписчиками ароматом, который называет своим любимым на прохладный сезон. Это Black Tie от Celine — унисекс-парфюм, который одинаково подходит как женщинам, так и мужчинам.

О них она кратко рассказала в своем Instagram.

Елена призналась, что именно аромат Black Tie от Celine приносит ей больше всего комплиментов. Она обычно пользуется им осенью и зимой, но и в прохладные летние дни он звучит уместно.

Флакон на 100 мл стоит 330 долларов (более 13 тысяч гривен), и, по словам блогера, он стоит каждой копейки.

Black Tie от Celine. Фото из социальных сетей

Как звучит Black Tie Celine

Композиция выстроена вокруг ванили, которая создает теплую и одновременно чувственную атмосферу. К ней добавляются кедр и древесный мох, придающие духам глубину и благородство. Масло белого орриса — один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов — придает аромату пудровую вуаль и деликатную роскошь. Завершают звучание мускусные ноты, которые делают его мягким, нежным и одновременно притягательным.

Духи Мандзюк. Фото: Instagram/elena_mandziuk

Почему этот аромат особенный

Black Tie — это не дерзкий, а вуальный и благородный аромат, который окутывает шлейфом роскоши. Он создает ощущение уверенности и загадочности, позволяет выделиться из толпы и при этом оставаться элегантной.

"В основном я им пользуюсь осенью или зимой. Кстати, именно из-за этого аромата я получаю больше всего комплиментов", — отметила Елена.

И вправду, этот аромат звучит так, что остаться незамеченной с ним практически невозможно.

