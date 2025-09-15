Витончені аромати для жінок після 40 — елегантність у кожній ноті

Найкращі парфуми після 40 — витончені аромати для жінок
Після 40 років жінка по-особливому розквітає — з’являється впевненість, спокій і розуміння власної цінності. І саме парфуми стають тією "родзинкою", яка здатна підкреслити зрілість та елегантність.
В РБК-Україна зібрали добірку ароматів, які створені для жінок, що вміють бути собою.
Які парфуми обрати після 40 років
Chanel Coco Mademoiselle
Цей парфум — вічна класика. Він відкривається свіжими цитрусовими акордами апельсина, які поступово змінюються витонченим поєднанням троянди та жасмину. Завершує композицію глибока база з пачулі, мускусу та ветиверу.
Coco Mademoiselle — це аромат сучасної жінки, яка легко балансує між робочими зустрічами та вечірніми подіями. Легкий, але водночас глибокий, він підходить майже на будь-який випадок.
Baccarat Rouge 540
Парфум, який став символом статусу й розкоші. У перших нотах відчувається шафран і жасмин, які переплітаються з теплою амброю та деревними відтінками. Це аромат, який залишає шлейф і неможливо сплутати з іншим. Baccarat Rouge 540 обирають жінки, які звикли виділятися та завжди привертати увагу.
Tom Ford Black Orchid
Чорна орхідея від Тома Форда — це спокуса у флаконі. Парфум починається з трюфеля, чорного перцю та іланг-ілангу, у серці звучить екзотична чорна орхідея, а в базі — шоколад, ваніль та пачулі.
Цей аромат створений для вечора: ресторан, побачення чи важлива подія. Він яскравий, чуттєвий і безкомпромісний.
For Her Eau de Toilette – Narciso Rodriguez
Аромат, який полюбляють жінки у всьому світі. Він побудований на мускусі, квіткових і деревних акордах. У ньому є і ніжність, і пристрасть — саме та суперечливість, яка робить його унікальним. Ідеальний варіант для тих, хто цінує гармонію та стриману елегантність.
Shalimar Guerlain
Легенда у світі парфумерії. Створений ще у XX столітті, Shalimar і досі залишається символом чуттєвості та любові. Це теплий амброво-східний аромат із тонким відтінком ванілі, бергамоту та ладану. Його історія не менш захоплива: натхненням став роман падишаха Шах-Джахана та його дружини Мумтаз-Махал, заради якої він звів Тадж-Махал. Тому Shalimar — це завжди про пристрасть і кохання.
Раніше ми писали про те, які парфуми часто обирають жінки-маніпуляторки.
Також ми повідомляли, який аромат найбільше підійде сміливим і впевненим в собі жінкам.
Читайте Новини.LIVE!