Витончені аромати для жінок після 40 — елегантність у кожній ноті

Зріла жінка тримає в руках парфуми. Фото: freepik.com

Після 40 років жінка по-особливому розквітає — з’являється впевненість, спокій і розуміння власної цінності. І саме парфуми стають тією "родзинкою", яка здатна підкреслити зрілість та елегантність.

В РБК-Україна зібрали добірку ароматів, які створені для жінок, що вміють бути собою.

Які парфуми обрати після 40 років

Chanel Coco Mademoiselle

Цей парфум — вічна класика. Він відкривається свіжими цитрусовими акордами апельсина, які поступово змінюються витонченим поєднанням троянди та жасмину. Завершує композицію глибока база з пачулі, мускусу та ветиверу.

Chanel Coco Mademoiselle. Фото: makе.up

Coco Mademoiselle — це аромат сучасної жінки, яка легко балансує між робочими зустрічами та вечірніми подіями. Легкий, але водночас глибокий, він підходить майже на будь-який випадок.

Baccarat Rouge 540

Парфум, який став символом статусу й розкоші. У перших нотах відчувається шафран і жасмин, які переплітаються з теплою амброю та деревними відтінками. Це аромат, який залишає шлейф і неможливо сплутати з іншим. Baccarat Rouge 540 обирають жінки, які звикли виділятися та завжди привертати увагу.

Tom Ford Black Orchid

Чорна орхідея від Тома Форда — це спокуса у флаконі. Парфум починається з трюфеля, чорного перцю та іланг-ілангу, у серці звучить екзотична чорна орхідея, а в базі — шоколад, ваніль та пачулі.

Tom Ford Black Orchid. Фото: Brocard

Цей аромат створений для вечора: ресторан, побачення чи важлива подія. Він яскравий, чуттєвий і безкомпромісний.

For Her Eau de Toilette – Narciso Rodriguez

Аромат, який полюбляють жінки у всьому світі. Він побудований на мускусі, квіткових і деревних акордах. У ньому є і ніжність, і пристрасть — саме та суперечливість, яка робить його унікальним. Ідеальний варіант для тих, хто цінує гармонію та стриману елегантність.

Shalimar Guerlain

Легенда у світі парфумерії. Створений ще у XX столітті, Shalimar і досі залишається символом чуттєвості та любові. Це теплий амброво-східний аромат із тонким відтінком ванілі, бергамоту та ладану. Його історія не менш захоплива: натхненням став роман падишаха Шах-Джахана та його дружини Мумтаз-Махал, заради якої він звів Тадж-Махал. Тому Shalimar — це завжди про пристрасть і кохання.

