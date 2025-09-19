Видео
Ароматы, что не исчезают спустя часы — стойкие духи для женщин

Ароматы, что не исчезают спустя часы — стойкие духи для женщин

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 19:40
Духи для женщин со стойкостью более 8 часов — одни из самых лучших
Kenzo Jungle L'Elephant. Фото из Instagram

Многие женщины сталкиваются с разочарованием: только нанесли духи, а уже через несколько часов от аромата почти ничего не остается. Чтобы избежать таких ситуаций, ознакомьтесь с подборкой стойких духов, которые держатся долго, раскрываются красиво и оставляют после себя утонченный шлейф.

Этой подборкой поделилось издание РБК-Україна.

Читайте также:

Женские парфюмы со стойким шлейфом

Chloe Eau De Parfum Intense

Аромат, напоминающий зимний сад после снегопада. Нежная роза здесь сочетается с теплом сандала и легкими пряными нотами. Он выглядит сдержанно и элегантно, но при этом обладает характером. Идеальный выбор для прохладной погоды и вечерних выходов. Держится до 8 часов, оставляя после себя утонченную ауру.

Аромат, що ніби має власний характер
Chloe Eau De Parfum Intense. Фото: brocard

Kenzo Jungle L'Elephant

Этот аромат невозможно спутать ни с чем. Он словно переносит в восточную сказку — со сладкой ванилью, ярким мандарином, пряным кардамоном и теплыми специями. Аромат насыщенный, богатый и очень долговременный. Идеальный вариант для женщин, которые любят ярко заявлять о себе.

Sisley Eau du Soir

Классика, которая не теряет актуальности уже несколько десятилетий. Это настоящий символ элегантности. Начинается он цитрусовой свежестью, далее раскрывается жасмином, ландышем и розой, а финальные аккорды дарят загадочную глубину. Парфюм звучит дорого и держится целый день.

Парфуми, що сміливо можна назвати новою класикою
Sisley Eau du Soir. Фото: makeup

Guerlain Shalimar

Этот аромат создан для страстных и смелых женщин. В нем сладость восточных нот переплетается с утонченными цветами. Сначала ощущается легкий цитрусовый всплеск, далее нежный жасмин и роза, а финал звучит пачулями, ирисом и ветивером. Шлейф густой, выразительный и долговременный.

La Prairie Silver Rain

Этот аромат сочетает цветы, древесные ноты и бальзамы, создавая глубокую и чувственную композицию. Красная роза, магнолия, жасмин и агаровое дерево раскрываются постепенно, как настоящее ароматное путешествие. Держится чрезвычайно долго, подчеркивая статус и изысканность.

Ранее мы писали о том, какими духами каждый день пользуется Катя Кузнецова.

Также мы сообщали об утонченных ароматах для женщин после 40 лет.

Юлия Харченко
Автор:
Юлия Харченко
