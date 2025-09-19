Парфуми для жінок зі стійкістю більше 8 годин — одні з найкращих

Kenzo Jungle L'Elephant. Фото з Instagram

Багато жінок стикаються з розчаруванням: щойно нанесли парфуми, а вже за кілька годин від аромату майже нічого не лишається. Щоб уникнути таких ситуацій, ознайомтесь з добіркою стійких парфумів, які тримаються довго, розкриваються красиво й залишають по собі витончений шлейф.

Цієї підбіркою поділилось видання РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Жіночі парфуми зі стійким шлейфом

Chloe Eau De Parfum Intense

Аромат, що нагадує зимовий сад після снігопаду. Ніжна троянда тут поєднується із теплом сандалу та легкими пряними нотами. Він має стриманий й елегантний вигляд, але водночас має характер. Ідеальний вибір для прохолодної погоди й вечірніх виходів. Тримається до 8 годин, залишаючи по собі витончену аурy.

Chloe Eau De Parfum Intense. Фото: brocard

Kenzo Jungle L'Elephant

Цей аромат неможливо сплутати ні з чим. Він наче переносить у східну казку — з солодкою ваніллю, яскравим мандарином, пряним кардамоном і теплими спеціями. Аромат насичений, багатий і дуже довготривалий. Ідеальний варіант для жінок, які люблять яскраво заявляти про себе.

Sisley Eau du Soir

Класика, яка не втрачає актуальності вже кілька десятиліть. Це справжній символ елегантності. Починається він цитрусовою свіжістю, далі розкривається жасмином, конвалією та трояндою, а фінальні акорди дарують загадкову глибину. Парфум звучить дорого й тримається цілий день.

Sisley Eau du Soir. Фото: makeup

Guerlain Shalimar

Цей аромат створений для пристрасних і сміливих жінок. У ньому солодкість східних нот переплітається з витонченими квітами. Спочатку відчувається легкий цитрусовий сплеск, далі ніжний жасмин і троянда, а фінал звучить пачулями, ірисом і ветивером. Шлейф густий, виразний і довготривалий.

La Prairie Silver Rain

Цей аромат поєднує квіти, деревні ноти та бальзами, створюючи глибоку й чуттєву композицію. Червона троянда, магнолія, жасмин і агарове дерево розкриваються поступово, наче справжня ароматна подорож. Тримається надзвичайно довго, підкреслюючи статус і вишуканість.

Раніше ми писали про те, якими парфумами кожен день користується Катя Кузнєцова.

Також ми повідомляли про витончені аромати для жінок після 40 років.