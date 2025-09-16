Улюблений аромат акторки Каті Кузнєцової — його шлейф вразить усіх

Катя Кузнєцова. Фото: Instagram/katykino

Українська акторка Катя Кузнєцова, зірка серіалу "Кохання та полум’я", завжди має стильний та впевнений вигляд. Її секрет не лише в гардеробі чи догляді за шкірою, а й у деталях, які формують цілісний образ. Одним із таких "підписів" став аромат.

Нещодавно акторка поділилася у своєму Instagram, який саме парфум відображає її характер і настрій.

Який парфум носить відома українська акторка

Її фаворитом виявився нішевий аромат Maison Noir Alter Ego 786. Це не просто парфум, а справжня історія у флаконі. Він створений для тих, хто прагне виділитися, відчути свою силу й дозволити "іншій стороні себе" вийти назовні.

Кузнєцова показала свій улюблений аромат. Фото: Instagram/katykino

З перших секунд Alter Ego 786 вражає вибуховим поєднанням малини, шафрану та кориці. Солодкість ягід перегукується з пряним теплом спецій, створюючи інтригуючий початок. Далі розкривається благородна глибина — бурбонська герань, сандал і кедр. Вони додають композиції оксамитової м’якості й водночас підкреслюють силу характеру.

База — насичене дерево уда, лабданум, деревні ноти й легкий шкіряний відтінок. Цей шлейф залишається на шкірі надовго, нагадуючи про складність і багатогранність власника аромату.

Цей парфум створила парфумерка Alexandra Monet у 2022 році. І хоча він відносно новий, уже встиг завоювати прихильність тих, хто цінує нішеву парфумерію.

Maison Noir Alter Ego 786. Фото: make.up

Alter Ego 786 — аромат унісекс. Він звучить по-різному на жінках і чоловіках, але в кожному випадку відкриває індивідуальність. Саме цей аромат допомагає не приховувати, а навпаки підкреслити кращу сторону себе. Можливо, для Каті Кузнєцової Alter Ego 786 теж став особливим символом.

