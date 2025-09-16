Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Головна Fashion Акторка Катя Кузнєцова розкрила парфум, який носить щодня

Акторка Катя Кузнєцова розкрила парфум, який носить щодня

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 19:59
Улюблений аромат акторки Каті Кузнєцової — його шлейф вразить усіх
Катя Кузнєцова. Фото: Instagram/katykino

Українська акторка Катя Кузнєцова, зірка серіалу "Кохання та полум’я", завжди має стильний та впевнений вигляд. Її секрет не лише в гардеробі чи догляді за шкірою, а й у деталях, які формують цілісний образ. Одним із таких "підписів" став аромат.

Нещодавно акторка поділилася у своєму Instagram, який саме парфум відображає її характер і настрій.

Реклама
Читайте також:

Який парфум носить відома українська акторка

Її фаворитом виявився нішевий аромат Maison Noir Alter Ego 786. Це не просто парфум, а справжня історія у флаконі. Він створений для тих, хто прагне виділитися, відчути свою силу й дозволити "іншій стороні себе" вийти назовні.

Парфум для тих, хоче виділитися
Кузнєцова показала свій улюблений аромат. Фото: Instagram/katykino

З перших секунд Alter Ego 786 вражає вибуховим поєднанням малини, шафрану та кориці. Солодкість ягід перегукується з пряним теплом спецій, створюючи інтригуючий початок. Далі розкривається благородна глибина — бурбонська герань, сандал і кедр. Вони додають композиції оксамитової м’якості й водночас підкреслюють силу характеру.

База — насичене дерево уда, лабданум, деревні ноти й легкий шкіряний відтінок. Цей шлейф залишається на шкірі надовго, нагадуючи про складність і багатогранність власника аромату.

Цей парфум створила парфумерка Alexandra Monet у 2022 році. І хоча він відносно новий, уже встиг завоювати прихильність тих, хто цінує нішеву парфумерію.

Аромат, що нікого не залишить байдужим
Maison Noir Alter Ego 786. Фото: make.up

Alter Ego 786 — аромат унісекс. Він звучить по-різному на жінках і чоловіках, але в кожному випадку відкриває індивідуальність. Саме цей аромат допомагає не приховувати, а навпаки підкреслити кращу сторону себе. Можливо, для Каті Кузнєцової Alter Ego 786 теж став особливим символом.

Раніше ми писали про те, які жіночі парфуми ідеально підійдуть старшим жінкам.

Також ми повідомляли, які парфуми мають справжній осінній вайб.

мода знаменитості парфуми аромат стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації