Главная Fashion Актриса Катя Кузнецова раскрыла парфюм, который носит каждый день

Актриса Катя Кузнецова раскрыла парфюм, который носит каждый день

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 19:59
Любимый аромат актрисы Кати Кузнецовой — его шлейф поразит всех
Катя Кузнецова. Фото: Instagram/katykino

Украинская актриса Катя Кузнецова, звезда сериала "Кохання та полум’я", всегда выглядит стильно и уверенно. Ее секрет не только в гардеробе или уходе за кожей, но и в деталях, которые формируют целостный образ. Одной из таких "подписей" стал аромат.

Недавно актриса поделилась в своем Instagram, какой именно парфюм отражает ее характер и настроение.

Какой парфюм носит известная украинская актриса

Ее фаворитом оказался нишевый аромат Maison Noir Alter Ego 786. Это не просто парфюм, а настоящая история во флаконе. Он создан для тех, кто хочет выделиться, почувствовать свою силу и позволить "другой стороне себя" выйти наружу.

Парфум для тих, хоче виділитися
Кузнецова показала свой любимый аромат. Фото: Instagram/katykino

С первых секунд Alter Ego 786 поражает взрывным сочетанием малины, шафрана и корицы. Сладость ягод перекликается с пряным теплом специй, создавая интригующее начало. Далее раскрывается благородная глубина — бурбонская герань, сандал и кедр. Они добавляют композиции бархатной мягкости и одновременно подчеркивают силу характера.

База — насыщенное дерево уда, лабданум, древесные ноты и легкий кожаный оттенок. Этот шлейф остается на коже надолго, напоминая о сложности и многогранности обладателя аромата.

Этот парфюм создала парфюмер Alexandra Monet в 2022 году. И хотя он относительно новый, уже успел завоевать расположение тех, кто ценит нишевую парфюмерию.

Аромат, що нікого не залишить байдужим
Maison Noir Alter Ego 786. Фото: make.up

Alter Ego 786 — аромат унисекс. Он звучит по-разному на женщинах и мужчинах, но в каждом случае открывает индивидуальность. Именно этот аромат помогает не скрывать, а наоборот подчеркнуть лучшую сторону себя. Возможно, для Кати Кузнецовой Alter Ego 786 тоже стал особенным символом.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
