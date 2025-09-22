Парфуми майбутнього — головні тенденції 2025–2026 років

Парфуми. Фото: freepik.com

Світ ароматів ніколи не стоїть на місці. Те, що ще вчора здавалося екзотикою, сьогодні стає маст-хевом у парфумерних колекціях. На міжнародній виставці Esxence в Мілані парфумери показали майбутнє індустрії і воно виявилося яскравим, несподіваним і трохи зухвалим.

З цього приводу висловився парфумер і парфумерний експерт Даниїл Прибильський для Cosmopolitan Україна.

Серед головних відкриттів: фісташка замість мигдалю, повернення на п’єдестал уда (того самого, димного й тваринного дерева, яке одні обожнюють, а інші не можуть терпіти), а ще — гурманіка у новому прочитанні та стрімкий розвиток формату екстрактів.

Глобальний тренд №1 — гурманські парфуми

У 90-х гурманські парфуми подарували нам солодкі дуети ванілі та карамелі. Сьогодні ж ця історія стає набагато складнішою. У нових релізах можна вловити відчуття від справжніх десертів:

хрустка скоринка свіжої випічки;

ніжність мусів;

кремовість морозива;

маслянистість горіхових паст.

Серед яскравих прикладів — Golden Pistachio від Sensatio Paris: солодкий фісташковий крем у шоколадній оболонці з ромовим відтінком. Valentino Born in Roma Extradose нагадує чорносмородинову пастилу з алкогольною гостротою, а Devotion Eau De Parfum Intense від Dolce&Gabbana — горіховий кекс із лимонним кремом.

Флакон з парфумами. Фото: freepik.com

До того ж у тренді фруктова гурманіка: банан, манго, маракуя та гуава стають новими улюбленцями парфумерів. Наприклад, Hakuna Matata від 27 87 грає на ноті бананової жуйки з 2000-х.

Глобальний тренд №2 — уд повертається

Колись уд вважався найсуперечливішим інгредієнтом — його або любили до безтями, або уникали. Але у 2025-му він повертається, ще й у неочікуваних комбінаціях. Тепер його поєднують із фруктами, створюючи яскравий контраст:

Born to Stand Out Black Guava — гуавова жуйка з відтінком шкіряного уда,

Maison Crivelli Oud Marakuja — вибух соковитої маракуї на тлі димного дерева,

Montale Oud Sapparot — свіжий ананас із ванільно-копченим акцентом.

Парфуми на рожевому фоні. Фото: freepik.com

Глобальний тренд №3 — ера екстрактів

Ще кілька років тому екстракти залишалися нішевою розкішшю, а сьогодні стають новим стандартом. Kilian уже випустив нові екстракт-версії хітів: Black Phantom, Good Girl Gone Bad, Angels’ Share.

Глобальний тренд №4 — ароматна екотерапія

На тлі бурхливих гурманських експериментів і яскравих уда-ароматів паралельно зростає попит на "тихі" композиції. Це парфумерія для душевного балансу — аромати вологого лісу, коріння, землі, моху.

Наприклад, Velvet Iris від Essential Parfums, створений Домініком Ропіоном, пахне так, ніби ви тільки-но вийшли з лісу після дощу: земля, ірис, замша й пудра.

