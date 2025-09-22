Відео
Головна Fashion Тренди парфумерії 2025–2026 — аромати, що підкорять світ

Тренди парфумерії 2025–2026 — аромати, що підкорять світ

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 18:25
Парфуми майбутнього — головні тенденції 2025–2026 років
Парфуми. Фото: freepik.com

Світ ароматів ніколи не стоїть на місці. Те, що ще вчора здавалося екзотикою, сьогодні стає маст-хевом у парфумерних колекціях. На міжнародній виставці Esxence в Мілані парфумери показали майбутнє індустрії і воно виявилося яскравим, несподіваним і трохи зухвалим.

З цього приводу висловився парфумер і парфумерний експерт Даниїл Прибильський для Cosmopolitan Україна.

Читайте також:

Нові аромати 2025–2026 — головні відкриття та хіти сезону

Серед головних відкриттів: фісташка замість мигдалю, повернення на п’єдестал уда (того самого, димного й тваринного дерева, яке одні обожнюють, а інші не можуть терпіти), а ще — гурманіка у новому прочитанні та стрімкий розвиток формату екстрактів.

Глобальний тренд №1 — гурманські парфуми

У 90-х гурманські парфуми подарували нам солодкі дуети ванілі та карамелі. Сьогодні ж ця історія стає набагато складнішою. У нових релізах можна вловити відчуття від справжніх десертів:

  • хрустка скоринка свіжої випічки;
  • ніжність мусів;
  • кремовість морозива;
  • маслянистість горіхових паст.

Серед яскравих прикладів — Golden Pistachio від Sensatio Paris: солодкий фісташковий крем у шоколадній оболонці з ромовим відтінком. Valentino Born in Roma Extradose нагадує чорносмородинову пастилу з алкогольною гостротою, а Devotion Eau De Parfum Intense від Dolce&Gabbana — горіховий кекс із лимонним кремом.

Нові тенденції в парфумах, про які варто знати
Флакон з парфумами. Фото: freepik.com

До того ж у тренді фруктова гурманіка: банан, манго, маракуя та гуава стають новими улюбленцями парфумерів. Наприклад, Hakuna Matata від 27 87 грає на ноті бананової жуйки з 2000-х.

Глобальний тренд №2 — уд повертається

Колись уд вважався найсуперечливішим інгредієнтом — його або любили до безтями, або уникали. Але у 2025-му він повертається, ще й у неочікуваних комбінаціях. Тепер його поєднують із фруктами, створюючи яскравий контраст:

  • Born to Stand Out Black Guava — гуавова жуйка з відтінком шкіряного уда,
  • Maison Crivelli Oud Marakuja — вибух соковитої маракуї на тлі димного дерева,
  • Montale Oud Sapparot — свіжий ананас із ванільно-копченим акцентом.
Парфуми, що підкорять усіх в 2026 році
Парфуми на рожевому фоні. Фото: freepik.com

Глобальний тренд №3 — ера екстрактів

Ще кілька років тому екстракти залишалися нішевою розкішшю, а сьогодні стають новим стандартом. Kilian уже випустив нові екстракт-версії хітів: Black Phantom, Good Girl Gone Bad, Angels’ Share.

Глобальний тренд №4 — ароматна екотерапія

На тлі бурхливих гурманських експериментів і яскравих уда-ароматів паралельно зростає попит на "тихі" композиції. Це парфумерія для душевного балансу — аромати вологого лісу, коріння, землі, моху.

Наприклад, Velvet Iris від Essential Parfums, створений Домініком Ропіоном, пахне так, ніби ви тільки-но вийшли з лісу після дощу: земля, ірис, замша й пудра.

Раніше ми писали про те, яким парфумам віддають перевагу підступні жінки, що люблять бути в центрі уваги.

Також ми повідомляли, які аромати гарно тримаються на тілі і точно не зникнуть через години.

мода духи тренди парфуми стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
