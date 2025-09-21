Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Які парфуми люблять підступні жінки — три їх улюблені аромати

Які парфуми люблять підступні жінки — три їх улюблені аромати

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 19:50
Парфуми, які часто обирають підступні жінки — підходять їм по темпераменту
Парфуми Attrape-Rêves від Louis Vuitton. Фото: Instagram

Аромат здатен розповісти про характер жінки та підкреслити її риси й особливість. Так деякі парфуми просто обожнюють хитрі жінки, адже вони додають їм загадковості та підкреслюють незвичайність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які парфуми обирають хитрі жінки

Gentle Fluidity Gold від Maison Francis Kurkdjian

Цей аромат називають східно-мускусним шедевром. Його ноти переплітаються між чимось жіночним чи маскулінним й не розкривають своїх секретів одразу. На початку в ароматі відчувається мускатний горіх та ягоди. Далі в гру вступають теплі горіхові ноти, які відмінно поєднуються з ягідною кислинкою. Саме тому ці парфуми надзвичайно м'які та привабливі. База аромату складається з амбри, запашної ванілі та мускусу. А солодка кінцівка з жаркими акордами утворюють стійкий шлейф, що не дає змоги забути Gentle Fluidity Gold.

Чим пахнуть парфуми Gentle Fluidity Gold від Maison Francis Kurkdjian
Парфуми Gentle Fluidity Gold від Maison Francis Kurkdjian. Фото: Instagram

Attrape-Rêves від Louis Vuitton

Цей аромат ідеально пасує жінкам з хитринкою, адже його ноти нагадують щось таємниче та недоступне. Прохолодний аромат з лічі, бергамоту та півоній переплітається з цукровою м'якістю та нотами какао. При цьому композиція не стає солодкою, а лише набуває глибини та цікавинки. Це не просто черговий фруктово-квітковий аромат, а справжній неочікуваний вибух емоцій у флаконі.

Чим пахнуть парфуми Attrape-Rêves від Louis Vuitton
Парфуми Attrape-Rêves від Louis Vuitton. Фото: Instagram

Ameerat Al Arab від Asdaaf

Цей екзотичний квітковий аромат підійде жінкам, які мають запальний характер та вміють досягати свого. Він розкривається свіжістю цитрусових та бергамоту, які перетворюються на ноти зворушливого й ніжного білого мускусу та чистоти алое. Глибшим парфум робить жасмин, спокусливий мускус та тепла деревина. Зрештою Ameerat Al Arab стає втіленням прихованої сили та жіночих хитрощів.

Чим пахнуть парфуми Ameerat Al Arab від Asdaaf
Парфуми Ameerat Al Arab від Asdaaf. Фото: Instagram

Ці три парфуми обирають фатальні жінки, які не бояться проявляти характер. Вони здатні піти на все заради того, аби досягнути успіху, й такі аромати яскраво підкреслюють це.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми пасують сміливим жінкам. Вони відверті та яскраві.

Також ми розповідали про те, які парфуми люблять жінки-маніпуляторки. Вони причаровують інших.

духи жінки парфуми аромат хитрощі
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації