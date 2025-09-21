Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Какие духи любят коварные женщины — три их любимых аромата

Какие духи любят коварные женщины — три их любимых аромата

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 19:50
Парфюмы, которые часто выбирают коварные женщины — подходят им по темпераменту
Парфюм Attrape-Rêves от Louis Vuitton. Фото: Instagram

Аромат способен рассказать о характере женщины и подчеркнуть ее черты и особенность. Так некоторые духи просто обожают хитрые женщины, ведь они добавляют им загадочности и подчеркивают необычность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие духи выбирают хитрые женщины

Gentle Fluidity Gold от Maison Francis Kurkdjian

Этот аромат называют восточно-мускусным шедевром. Его ноты переплетаются между чем-то женственным или маскулинным и не раскрывают своих секретов сразу. В начале в аромате чувствуется мускатный орех и ягоды. Далее в игру вступают теплые ореховые ноты, которые отлично сочетаются с ягодной кислинкой. Именно поэтому этот парфюм чрезвычайно мягкий и притягательный. База аромата состоит из амбры, душистой ванили и мускуса. А сладкая концовка с жаркими аккордами образуют стойкий шлейф, не позволяющий забыть Gentle Fluidity Gold.

Чим пахнуть парфуми Gentle Fluidity Gold від Maison Francis Kurkdjian
Парфюм Gentle Fluidity Gold от Maison Francis Kurkdjian. Фото: Instagram

Attrape-Rêves от Louis Vuitton

Этот аромат идеально подходит женщинам с хитринкой, ведь его ноты напоминают что-то таинственное и недоступное. Прохладный аромат из личи, бергамота и пионов переплетается с сахарной мягкостью и нотами какао. При этом композиция не становится сладкой, а лишь приобретает глубину и интересность. Это не просто очередной фруктово-цветочный аромат, а настоящий неожиданный взрыв эмоций во флаконе.

Чим пахнуть парфуми Attrape-Rêves від Louis Vuitton
Духи Attrape-Rêves от Louis Vuitton. Фото: Instagram

Ameerat Al Arab от Asdaaf

Этот экзотический цветочный аромат подойдет женщинам, которые имеют зажигательный характер и умеют добиваться своего. Он раскрывается свежестью цитрусовых и бергамота, которые превращаются в ноты трогательного и нежного белого мускуса и чистоты алоэ. Более глубоким парфюм делает жасмин, соблазнительный мускус и теплая древесина. В итоге Ameerat Al Arab становится воплощением скрытой силы и женской хитрости.

Чим пахнуть парфуми Ameerat Al Arab від Asdaaf
Духи Ameerat Al Arab от Asdaaf. Фото: Instagram

Эти три парфюма выбирают роковые женщины, которые не боятся проявлять характер. Они способны пойти на все ради того, чтобы добиться успеха, и такие ароматы ярко подчеркивают это.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи подходят смелым женщинам. Они откровенные и яркие.

Также мы рассказывали о том, какие духи любят женщины-манипуляторши. Они очаровывают других.

духи женщины духи аромат хитрость
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации