Небанальні аромати — парфуми, які не пахнуть як у всіх

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: freepik.com

Осінь завжди приносить особливий настрій, тому зараз ідеальний час змінити парфум і обрати такий, який підкреслить вашу індивідуальність і підніме настрій.

У Styler пропонують небанальні варіанти, яких ви точно не зустрінете на кожному кроці.

Реклама

Читайте також:

Парфуми, які заслуговують на увагу

Black Tie Celine

Це унісекс-парфум для впевнених у собі жінок, які цінують свободу. Аромат не новий — він з’явився ще у 2019 році, але його класичні ноти ірису, кедру, моху, мускусу та ванілі досі зачаровують. Він строгий, але водночас теплий — як хороший вечірній костюм, який сидить ідеально.

Black Tie Celine. Фото з Instagram

Delphinus від Creed

Новинка 2024 року, що вже завоювала прихильників у світі парфумерії. Аромат унісекс: верхні ноти — ірис, серце — ладан, база — ваніль. Перчинка чорного та рожевого перцю додає йому динамічності та трохи шику. Для тих, хто любить аромат з характером.

Balenciaga Paris 10 Avenue George V L'Essence

Тут усе про свіжість та чистоту: акцент на листі фіалки, обрамленій зеленими і трохи металевими нотами. Аромат вібрує, змінюється на шкірі, ідеально підходить для осінньої елегантності та легкого авантюрного настрою.

Oud Saphir Atelier Cologne

Парфум для жінок і чоловіків, які люблять шкіряні та деревні акорди. Верхні ноти — бергамот, рожевий перець та амбретта; серце — шкіра, береза, жасмін; база — дерево фгар, береза, ваніль. На шкірі запах м’який і солодкуватий, ніби теплий кашемір, який хочеться відчувати цілий день.

Oud Saphir Atelier Cologne. Фото з Instagram

Nobile 1942 Estroverso

Благородне поєднання цитрусових, фужерних акордів і деревної теплоти. Аромат гармонійно поєднує ніжність і силу, роблячи образ ефектним і неповторним.

Etat Libre d’Orange Rien

Для тих, хто не боїться виділятися. Шипрово-деревний унісекс-парфум, що ламає правила й додає характеру. У його складі — альдегіди, шкіра, бурштин, пачулі, мох, ладан, троянда, стиракс, лабданум, тмин та чорний перець.

Serge Lutens Jeux de Peau

Східний деревний аромат, що нагадує затишну французьку пекарню: підрум’янений хліб, абрикосове варення, молоко, аромат дерев’яних меблів. Теплий, спокійний і неймовірно оригінальний — як теплий плед у прохолодний осінній вечір.

Раніше ми писали про те, яким парфумам віддають перевагу хитрі та підступні жінки.

Також ми повідомляли, які парфуми найкраще тримаються на тілі.