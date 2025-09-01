Видео
Главная Fashion Бьюти-находки с TikTok, что уже полюбили миллионы женщин

Бьюти-находки с TikTok, что уже полюбили миллионы женщин

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 19:52
Косметика из TikTok — продукты, которые стали настоящим открытием
Косметика. Фото: freepik.com

Соцсети давно стали главным источником бьюти-советов, и мы все чаще доверяем именно блогерам, а не официальной рекламе. Оно и понятно — когда видишь реальные результаты, отказаться от покупки почти невозможно.

Чтобы не теряться среди сотен видео, в Ukr.Media собрали самые популярные косметические продукты, которые уже стали настоящими звездами TikTok.

Косметические продукты, которые реально работают

Toplash, сыворотка для роста ресниц и бровей Lash & Brow Booster

В TikTok эта сыворотка буквально взорвала сеть и это совсем неудивительно. Девушки делятся отзывами и показывают результаты: тонкие и ломкие ресницы превращаются в густые, длинные и блестящие. Если наносить средство еще и на брови, они становятся более выразительными, а пробелы постепенно заполняются новыми волосками.

Популярний засіб для росту вій і брів
Сыворотка для роста ресниц и бровей. Фото из Instagram

Первые изменения заметны уже через три недели, а через несколько месяцев можно восстановить даже "убитые" после наращивания ресницы. И главное — подходит даже для чувствительных глаз.

Dr.Jart+ Cicapair Tiger Grass CC-крем

Одно из самых популярных средств TikTok, которое завораживает уже с первого нанесения. Крем имеет зеленый оттенок, но на коже превращается в бежевый и нейтрализует все покраснения. Это настоящий маст-хэв для тех, кто хочет ровный тон без тяжелого макияжа.

Про цей крем тільки і говорять в соцмережі
Dr.Jart+ Cicapair Tiger Grass CC-крем. Фото: Eva

К тому же, в составе есть центела азиатская, которая не только маскирует несовершенства, но и реально ухаживает за кожей: успокаивает, увлажняет и помогает ей выглядеть свежей.

Chupa Chups, жидкая помада-тинт

Да, легендарный бренд сладостей имеет собственную линейку косметики. И тинты Chupa Chups уже давно полюбились TikTok-пользователям. Сначала привлекает внимание яркая и игривая упаковка, а после — сочный и стойкий цвет.

Помада, що відразу привертає увагу
Chupa Chups, жидкая помада-тинт. Фото из Instagram

Финиш выглядит очень свежим и "аппетитным" — губы будто только что после ягодного сока. Идеальный вариант для тех, кто любит легкий, но выразительный макияж.

Maybelline, тушь для ресниц Lash Sensational Sky High

TikTok доказал то, чтобы иметь роскошные ресницы, совсем не обязательно покупать дорогую люксовую тушь. Масс-маркет тоже может удивлять. Lash Sensational Sky High от Maybelline — именно тот случай.

Туш для вій, яка давно у всіх на слуху
Maybelline, тушь для ресниц Lash Sensational Sky High. Фото: Eva

Гибкая силиконовая щеточка приподнимает и хорошо разделяет каждую ресничку, создавая эффект салонного наращивания. Ресницы становятся длинными, выразительными и невероятно объемными. Именно поэтому эта тушь покорила миллионы девушек по всему миру.

Ранее мы писали о том, какое косметическое средство стоит наносить на кожу в первую очередь.

Также мы сообщали, какой напиток удачно влияет на кожу.

