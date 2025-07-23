Напиток, что омолаживает кожу — результат быстро вас удивит

Девушка пьет из стакана. Фото: Freepik

Всем нам хочется выглядеть моложе без дорогих инъекций и сложных процедур. Так вот, все начинается с того, что ежедневно оказывается в вашей тарелке или чашке. Даже привычные продукты могут заметно повлиять на состояние кожи — либо подарить ей свежесть и сияние, либо добавить лишних лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Американский врач Майкл Грегер, посвятивший годы изучению влияния пищи на организм, утверждает: один из самых мощных "омолаживателей" — это какао. Но не магазинные смеси с сахаром и сливками, а настоящий, натуральный какао-порошок, без добавок и подсластителей.

Какао. Фото: Freepik

По словам Грегера, если ежедневно пить напиток из чистого какао (растворить 1-2 чайные ложки в теплой воде или растительном молоке), уже через 12 недель кожа станет более увлажненной, плотной и упругой. Еще через несколько месяцев уменьшатся мелкие морщинки, улучшится кровообращение и цвет лица. Причина — флавоноиды, содержащиеся в какао. Они улучшают микроциркуляцию, борются со свободными радикалами и активируют обновление клеток.

А еще какао природный источник магния, который помогает уменьшить стресс (а именно он часто придает нам "уставшее" лицо) и способствует нормальному сну. И это еще не все. Грегер также советует сделать шпинат постоянным гостем в вашем рационе. Его не обязательно есть в большом количестве — достаточно добавлять горсть в салат, смузи или омлет каждый день.

Шпинат. Фото: Freepik

Дело в том, что шпинат богат витамином С, железом и антиоксидантами. К тому же стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, благодаря которому кожа выглядит подтянутой, волосы не тускнеют, а ногти не слоятся. То есть, чтобы выглядеть моложе, не обязательно переплачивать за волшебные баночки с полок косметических магазинов. Иногда достаточно просто пересмотреть свой рацион.

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