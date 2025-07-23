Напій, що омолоджує шкіру — результат швидко вас здивує

Дівчина п'є зі стакана. Фото: Freepik

Усім нам хочеться мати молодший вигляд без дорогих ін'єкцій і складних процедур. Так от, усе починається з того, що щодня опиняється у вашій тарілці або чашці. Навіть звичні продукти можуть помітно вплинути на стан шкіри — або подарувати їй свіжість і сяйво, або додати зайвих років.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Який напій може позитивно повпливати на стан нашої шкіри

Американський лікар Майкл Грегер, який присвятив роки вивченню впливу їжі на організм, стверджує: один із найпотужніших "омолоджувачів" — це какао. Але не магазинні суміші з цукром і вершками, а справжній, натуральний какао-порошок, без добавок і підсолоджувачів.

Какао. Фото: Freepik

За словами Грегера, якщо щодня пити напій із чистого какао (розчинити 1-2 чайні ложки у теплій воді або рослинному молоці), вже за 12 тижнів шкіра стане більш зволоженою, щільною і пружною. Ще через кілька місяців зменшаться дрібні зморшки, покращиться кровообіг і колір обличчя. Причина — флавоноїди, що містяться у какао. Вони покращують мікроциркуляцію, борються з вільними радикалами і активують оновлення клітин.

А ще какао природне джерело магнію, який допомагає зменшити стрес (а саме він часто додає нам "втомлене" обличчя) і сприяє нормальному сну. І це ще не все. Грегер також радить зробити шпинат постійним гостем у вашому раціоні. Його не обов’язково їсти у великій кількості — достатньо додавати жменю в салат, смузі чи омлет щодня.

Шпинат. Фото: Freepik

Річ в тім, що шпинат багатий на вітамін С, залізо та антиоксиданти. До того ж стимулює вироблення колагену. Це той самий білок, завдяки якому шкіра має підтягнутий вигляд, волосся не тьмяніє, а нігті не шаруються. Тобто, щоб мати молодший вигляд, не обов’язково переплачувати за чарівні баночки з полиць косметичних магазинів. Іноді достатньо просто переглянути свій раціон.

Раніше ми писали про те, як можна зменшити прояв синців під очима.

Також ми повідомляли, який фрукт може бути ефективним при схудненні.