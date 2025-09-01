Косметика з TikTok — продукти, які стали справжнім відкриттям

Косметика. Фото: freepik.com

Соцмережі давно стали головним джерелом б’юті-порад, і ми все частіше довіряємо саме блогерам, а не офіційній рекламі. Воно й зрозуміло — коли бачиш реальні результати, відмовитися від покупки майже неможливо.

Щоб не губитися серед сотень відео, в Ukr.Media зібрали найпопулярніші косметичні продукти, які вже стали справжніми зірками TikTok.

Косметичні продукті, що реально працюють

Toplash, сироватка для росту вій та брів Lash & Brow Booster

У TikTok ця сироватка буквально підірвала мережу і це зовсім не дивно. Дівчата діляться відгуками та показують результати: тонкі й ламкі вії перетворюються на густі, довгі та блискучі. Якщо наносити засіб ще й на брови, вони стають більш виразними, а прогалини поступово заповнюються новими волосками.

Сироватка для росту вій та брів. Фото з Instagram

Перші зміни помітні вже за три тижні, а через кілька місяців можна відновити навіть "вбиті" після нарощування вії. І головне — підходить навіть для чутливих очей.

Dr.Jart+ Cicapair Tiger Grass CC-крем

Один із найпопулярніших засобів TikTok, який зачаровує вже з першого нанесення. Крем має зелений відтінок, але на шкірі перетворюється на бежевий і нейтралізує всі почервоніння. Це справжній маст-хев для тих, хто хоче рівний тон без важкого макіяжу.

Dr.Jart+ Cicapair Tiger Grass CC-крем. Фото: Eva

До того ж, у складі є центела азіатська, яка не тільки маскує недосконалості, а й реально доглядає за шкірою: заспокоює, зволожує та допомагає їй мати свіжий вигляд.

Chupa Chups, рідка помада-тінт

Так, легендарний бренд солодощів має власну лінійку косметики. І тінти Chupa Chups вже давно полюбилися TikTok-користувачам. Спочатку привертає увагу яскрава й грайлива упаковка, а після — соковитий та стійкий колір.

Chupa Chups, рідка помада-тінт. Фото з Instagram

Фініш має дуже свіжий й "апетитний" вигляд — губи ніби тільки що після ягідного соку. Ідеальний варіант для тих, хто любить легкий, але виразний макіяж.

Maybelline, туш для вій Lash Sensational Sky High

TikTok довів те, щоб мати розкішні вії, зовсім не обов’язково купувати дорогу люксову туш. Мас-маркет теж може дивувати. Lash Sensational Sky High від Maybelline — саме той випадок.

Maybelline, туш для вій Lash Sensational Sky High. Фото: Eva

Гнучка силіконова щіточка піднімає й добре розділяє кожну вію, створюючи ефект салонного нарощування. Вії стають довгими, виразними й неймовірно об’ємними. Саме тому ця туш підкорила мільйони дівчат по всьому світу.

