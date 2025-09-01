Верхняя одежда для вечеров межсезонья - что выбрать уже сейчас

Трендовая верхняя одежда для прохладных вечеров осени-2025
С началом осени мы привычно тянемся к любимым курткам, жакетам и тренчам. Погода сейчас капризная: то солнце, то холодный ветер, а поэтому верхняя одежда выходит на первый план. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на фактуры, которые уже давно ассоциируются с осенью, — замшу, кожу, сатин. И хотя большинство трендов мы уже видели в предыдущие годы, они получили новое звучание.
Об этом пишет Harper's Bazaar.
Какая верхняя одежда будет в топе в этом сезоне
Замшевый пиджак
Мягкий, теплый и в то же время структурированный замшевый пиджак снова возвращается в гардеробы. Он легко вписывается в повседневные образы и придает им ощущение роскоши без лишнего пафоса. Такой пиджак можно носить с джинсами и футболкой или же бросить поверх легкого платья, чтобы получить стильный контраст.
Кожаная куртка
Настоящая классика, которая никогда не теряет актуальности. Кожаная куртка — это та вещь, которая спасет в любой день: и с джинсами, и с романтичным платьем, и даже со строгими брюками. Осенью ее особенно хочется носить, потому что кожа добавляет образу характера. В этом году актуальны все варианты: от косух до объемных кожаных бомберов.
Сатиновый бомбер
Бомберы остаются главными фаворитами первых осенних дней. Но теперь на первый план выходит сатин: его легкий блеск делает образ более изысканным. Такой бомбер выглядит и спортивно, и в то же время празднично. В сочетании с джинсами он создает эффектный контраст, а с нежным платьем настоящую стилистическую игру.
Укороченный тренч
Если классический длинный тренч кажется слишком серьезным, обратите внимание на его укороченную версию. Она сохраняет всю элегантность классики, но выглядит более современно и легко. Модели бывают разные: с высоким воротником, кейпами или даже вшитыми шарфами. Это отличный выбор для сентября, когда еще не хочется "закутываться" в длинные пальто.
Леопардовый принт
А вот для тех, кто не боится экспериментов, дизайнеры подготовили верхнюю одежду с животными мотивами. Леопард снова на подиумах и теперь не только в виде платьев или аксессуаров, но и в пальто и куртках.
Такой акцент мгновенно делает образ смелым и заметным.
