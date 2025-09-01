Верхняя одежда для вечеров межсезонья - что выбрать уже сейчас

Девушка в куртке. Фото: freepik.com

С началом осени мы привычно тянемся к любимым курткам, жакетам и тренчам. Погода сейчас капризная: то солнце, то холодный ветер, а поэтому верхняя одежда выходит на первый план. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на фактуры, которые уже давно ассоциируются с осенью, — замшу, кожу, сатин. И хотя большинство трендов мы уже видели в предыдущие годы, они получили новое звучание.

Замшевый пиджак

Мягкий, теплый и в то же время структурированный замшевый пиджак снова возвращается в гардеробы. Он легко вписывается в повседневные образы и придает им ощущение роскоши без лишнего пафоса. Такой пиджак можно носить с джинсами и футболкой или же бросить поверх легкого платья, чтобы получить стильный контраст.

Пиджак из замши. Фото из Instagram

Кожаная куртка

Настоящая классика, которая никогда не теряет актуальности. Кожаная куртка — это та вещь, которая спасет в любой день: и с джинсами, и с романтичным платьем, и даже со строгими брюками. Осенью ее особенно хочется носить, потому что кожа добавляет образу характера. В этом году актуальны все варианты: от косух до объемных кожаных бомберов.

Кожаная куртка. Фото из Instagram

Сатиновый бомбер

Бомберы остаются главными фаворитами первых осенних дней. Но теперь на первый план выходит сатин: его легкий блеск делает образ более изысканным. Такой бомбер выглядит и спортивно, и в то же время празднично. В сочетании с джинсами он создает эффектный контраст, а с нежным платьем настоящую стилистическую игру.

Сатиновый бомбер. Фото из Instagram

Укороченный тренч

Если классический длинный тренч кажется слишком серьезным, обратите внимание на его укороченную версию. Она сохраняет всю элегантность классики, но выглядит более современно и легко. Модели бывают разные: с высоким воротником, кейпами или даже вшитыми шарфами. Это отличный выбор для сентября, когда еще не хочется "закутываться" в длинные пальто.

Укороченный тренч. Фото из Instagram

Леопардовый принт

А вот для тех, кто не боится экспериментов, дизайнеры подготовили верхнюю одежду с животными мотивами. Леопард снова на подиумах и теперь не только в виде платьев или аксессуаров, но и в пальто и куртках.

Леопардовая куртка. Фото из Instagram

Такой акцент мгновенно делает образ смелым и заметным.

